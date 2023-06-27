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Фірташ знайшов спосіб, як уникнути екстрадиції в США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фірташ знайшов спосіб, як уникнути екстрадиції в США
Дмитро Фірташ підозрюється у привласненні державного газу на мільярди гривень
фото з відкритих джерел

Бізнесмен із України став білоруським «дипломатом»

Український бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при Unido (ООН із промислового розвитку). Це випливає з тексту рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня, передає DW.

У документі на понад 30 сторінок перелічено аргументи захисту Фірташа, завдяки яким він домігся того, що після дев'яти років судової тяганини у справі про екстрадицію бізнесмена до США розгляд справи буде розпочато наново. Ключовий аргумент – посада, яку обійняв при Unido бізнесмен, за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування. Суд апеляційної інстанції у своєму рішенні від 14 червня зобов'язав суд першої інстанції при повторному розгляді врахувати роботу Фірташа у структурах ООН і визначити, чи підпадає він під статус дипломата. Якщо відповідь буде позитивною, українець зможе уникнути екстрадиції до США, де його обвинувачують у корупції й відмиванні коштів.

Несподівана дипломатична кар'єра Дмитра Фірташа у Відні пов'язана з режимом на чолі з білоруським правителем Олександром Лукашенком. Як зазначено у тексті рішення Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні. Ноту про делегування українського бізнесмена як представника при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку було передано до штаб-квартири Unido 29 червня 2021 року. Саме на підставі цього статусу Дмитро Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. Аби довести, що Фірташ як радник при Unido має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканістю, адвокати бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду юридичну експертизу, підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права.

Водночас міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при Unido і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Тобто уряд у Відні не вважає українця особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (Unido) – одна з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Проєкти UNIDO – такі як, наприклад, стипендійна програма для жінок Нігерії, які хочуть торгувати холодильниками і кондиціонерами, – координуються зі штаб-квартири у Відні. Саме в австрійській столиці доля звела з цією організацією українця, відомого не стільки зв'язками з Африкою, скільки торгівлею російським газом.

Суди попередніх інстанцій врахували повідомлення австрійського мін'юсту і не визнали дипломатичного імунітету Дмитра Фірташа. Однак рішенням від 14 червня Вищий земельний суд Відня у кримінальних справах повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов`язавши суд дати самостійну правову оцінку, незалежно від позиції мін'юсту Австрії, в тому, чи визнавати дипломатичний імунітет Фірташа. Якщо суд визнає українця дипломатом з усіма відповідними привілеями, розгляд справи про його екстрадицію буде призупинено, доки діятиме дипломатичний мандат.

У посольстві Білорусі у Відні на момент публікації статті не відповіли на запитання DW про те, чим саме займається Дмитро Фірташ у статусі радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях в австрійській столиці і чим саме він корисний Організації Об`єднаних Націй з промислового розвитку. Речник адвокатів Фірташа повідомив DW, що коментарі щодо судових процесів не надаються. Таким чином без відповіді залишилося запитання, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене з правителем Білорусі Олександром Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати радником при представництві Білорусі.

Нагадаємо, що 15 травня Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. Служба безпеки заявила, що викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. 

Теги: Білорусь США Дмитро Фірташ

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