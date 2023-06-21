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США озброїлись новим лазерним міні-ППО (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США озброїлись новим лазерним міні-ППО (фото)
Для керування установкою військовим достатньо звичайного ноутбука
фото: Raytheon Technologies

Автономний комплекс протиповітряної оборони збиває цілі за допомогою лазерного променя

У червні 2023 року ВПС США офіційно отримали нову установку H4 від розробника Raytheon Technologies. Бойовий лазер H4 потужністю 10 кВт повністю автономний та вміщається на автомобіль. Це вже четверта установка у ВПС і восьма у розпорядженні Пентагону. Призначення лазера – перехоплення БПЛА. Таку інформацію розміщено на сайті Forces Net.

Компактний лазер в автономній конфігурації на 10 кВт розроблений однією з найбільших оборонних компаній США Raytheon. Першу систему випробували ще восени 2022 року: тестували на можливості виявлення, відстеження та знищення цілей у близькій та груповій атаці, а також при дальніх загрозах.  Зараз американські військові отримали у розпорядження нову установку.

Цей автономний комплекс протиповітряної оборони збиває цілі за допомогою лазерного променя. Розробники повідомляють, що H4 – унікальна зброя, яку можна встановити практично на будь-яку платформу: від катера до цивільного позашляховика-пікапа. Один із варіантів, які пропонує Raytheon – легке авто-баггі Polaris MRZR. Слід розуміти, що ППО збиває цілі тільки на малих дистанціях, але програмне забезпечення дозволяє інтегрувати її майже в усі інші системи протиповітряної оборони.

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Головним призначенням техніки є захист військ, будівель та інших систем озброєння від повітряних загроз малої дальності, більшою мірою – від дронів різних типів.Основна перевага лазерного ППО – можливість миттєво нейтралізувати безпілотник. Промінь миттєво досягає мети та виводить БПЛА з ладу. Його роботу прискорює швидка та високоточна система наведення.

Також відомо, що H4 складається з таких частин як: високоенергетичного лазерного модуля; датчика EO/IR, який також відповідає за наведення променя; системи теплового контролю; внутрішнього електроживлення; оснащена сучасним програмним забезпеченням, високосумісних з іншими системами.

Для керування установкою достатньо звичайного ноутбука або спеціальної невеликої панелі (на зразок геймерського джойстика). 

Є дві суттєві переваги, які роблять її унікальною та вкрай вигідною для військ.  По-перше, це компактність – встановити H4 можна практично будь-де. Вона настільки невелика, що вміщається навіть на катері чи у кузові пікапа, і по-друге,  може підключатися до майже всіх існуючих систем ПО, командування та управління. Тож зброю можна інтегрувати у більшу різнорівневу систему протиповітряної оборони і використовувати як елемент для збиття цілей на малих висотах – для розвантаження інших установок. Також комплекси добрі як окремі одиниці або в інтеграції між собою: наприклад, при установці на пікапи утвориться невелика високомобільна система з кількома лазерними пусковими.

Лазер може інтегруватися та спільно працювати з комплексами NASAMS – спільні випробування двох систем показали відмінні результати. Під час випробувань управління здійснювалось із командного пункту NASAMS.

«H4 може отримувати інформацію про цілі від низки систем, включно з тим, що поставлені Україні як оборонна допомога. Тому таку систему можна було б легко інтегрувати в українську ППО, а російські та іранські дрони стали б чудовим способом протестувати її безпосередньо на полі бою в складних умовах», – зазначають експерти з озброєння.

Нагадаємо, гелікоптери української армії будуть обладнані найсучаснішими сенсорними технологіями виявлення і самозахисту.

Як зазначається у повідомленні, 21 червня німецьке підприємство заявило про замовлення від України 16 сенсорних комплексів AMPS (Airborne Missile Protection System – бортова протиракетна система). Вартість контракту наразі не розголошується, однак становить «двозначне число мільйонів». Поставка системи допоможе підвищити обороноздатність українських гелікоптерів. Екіпаж матиме захист від широкого спектра загроз. 

Читайте також: Український дрон із дальністю ураження 1000 км пройшов успішне застосування
Теги: США військові автомобіль безпілотник озброєння пікапи перехоплення

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