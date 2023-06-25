Розміщення ядерної зброї на території Білорусі: Лавров зробив заяву

Лавров заявив, що Росія та Білорусь мають повне право домовлятися про розміщення частини тактичної ядерної зброї на території Білорусії

Росія зберігає контроль над ядерною зброєю, яку буде розміщено на території Білорусі. Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у своїй заяві.

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За словами Лаврова, Російська Федерація і Республіка Білорусь як члени Союзної Держави мають повне право домовлятися про розміщення частини нашої тактичної ядерної зброї на території Білорусії.

«Ми зберігаємо контроль над зброєю, яку буде розміщено на території нашого союзника», - наголосив він.

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Очільник МЗС вважає, що РФ не порушає домовленостей щодо використання ядерного озброєння.

«Ні Мінськ, ні Москва жодним чином не порушують жодного міжнародного зобов’язання, у тому числі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї», – заявив Лавров.

Нагадаємо, у вересні минулого року російський диктатор Путін заявив про готовність використати ядерну зброю.

Як повідомлялося, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

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13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».

До слова, Путін на зустрічі з Лукашенком оголосив, коли завезе ядерну зброю у Білорусь.