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Росія знайшла спосіб, як подолати дефіцит військових – Bloomberg

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія знайшла спосіб, як подолати дефіцит військових – Bloomberg
РФ хоче набрати більше «кадировців» і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит військових
фото з відкритих джерел

Бунт ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина позбавив російські сили одних із найсильніших бойовиків на фронті

Росія готується відправити в Україну більше «кадировців» і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишили після себе найманці ПВК «Вагнера». Про це повідомляє Bloomberg.

Україна веде наступальні дії в районі міста Бахмут у Донецькій області, і це змушує російські підрозділи перегрупуватися.

Зазначається, що Росія перекинула велику кількість військ до Бахмута після того, як ПВК «Вагнера» оголосила про своє виведення з міста наприкінці травня, залишивши по собі дефіцит військ в окупованих районах України.

Бунт ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина позбавив російські сили одних із найсильніших бойовиків на фронті. Міністерство оборони РФ поки не повідомило, скільки найманців підписали контракти на вступ до армії до крайнього терміну 1 липня.

Bloomberg пише, що глобально відхід «вагнерівців» не змінить перебігу війни в Україні. Однак російський диктатор Володимир Путін намагається всіляко уникнути нової хвилі мобілізації, тож на передову Кремль буде змушений відправити ще більше «кадировців» та ув'язнених.

Незрозуміло, скільки додаткових військ може надати південна російська республіка Чечня. Лідер Чечні Рамзан Кадиров, який сповідує відданість Путіну, заявив у травні в Telegram, що 7000 військових вже перебувають в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для двох нових полків Міністерства оборони.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв нафантазував, що Міноборони РФ змогло завербувати 185 000 нових контрактників.

Європейські офіційні особи заявили, що, взявши на себе вербування засуджених, Міністерство оборони РФ неухильно збільшувало кількість ув'язнених в армії приблизно до 15 000 осіб. Близько 2000 осіб служать у так званих штрафних військових частинах «Шторм Z».

Росія використовувала найманців ПВК «Вагнера» у війні проти України. При цьому Кремль заперечував будь-який прямий зв’язок із найманцями.

Нагадаємо, 27 червня російський диктатор Володимир Путін вперше публічно визнав, що утримання ПВК «Вагнер» повністю забезпечувалося російським бюджетом. За його словами, з травня 2022-го по травень 2023 року влада РФ витратила на виплати найманцям 86,3 мільярда рублів. Ще 110,2 мільярда за той же період становили страхові виплати ПВК, а 80 мільярдів – сума контрактів компанії Євгена Пригожина «Конкорд» із Міноборони на постачання харчування для військових.

До слова, раніше найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони РФ у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів.

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Теги: росія армія Міноборони РФ ПВК Вагнера пропагандист Євген Пригожин

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