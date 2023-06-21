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Пригожин в істериці повідомив про успішний контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пригожин в істериці повідомив про успішний контрнаступ ЗСУ
Ватажок «вагнерівців» визнав, що ЗСУ повернули під контроль багато сіл
фото: Генштаб

Пригожин повідомив, що вище керівництво армії РФ насправді не знає, що відбувається на фронті

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин визнав успішний контрнаступ ЗСУ та сумно повідомив, що росіяни втрачають одне за одним окуповані населенні пункти. Про це Пригожин повідомив на сторінці у Телеграм.

«П'ятихатки під ЗСУ, Роботине, північна частина – під ЗСУ, Урожайне – під ЗСУ. Над Токмаком – ЗСУ, озброєння немає, боєприпасів немає, солдатам потрібні навіть гранати, вони пишуть листи командуванню. Інформація затикається, ЗСУ йде до Молочного Лимана, якщо вийде – поверне собі більшість територій, захоплених РФ», – визнав терорист.

Пригожин також повідомив, що українські захисники дійшли до Голої Пристані, а вище керівництво армії РФ насправді не знає, що відбувається на фронті. «Починається форсування Дніпра, вже ДРГ, незабаром регулярні війська. Все це ховається від військкорів. «Йде пряма зрада РФ», і все це відбувається на тлі втрат, за нестачі особового складу 50-60%. Все, чим займається керівництво СВО – підтасовування фактів для передачі керівництву Кремля. Вони обманюють Путіна та російський народ.

На вчорашній колегії Міноборони обговорювалася виставка, яку влаштовує рідня Шойгу та парад. Загалом усе йде за планом», – констатував окупант.

Тим часом, російський диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Збройні сили РФ станом на ніч 21 червня нібито знищили «245 танків противника та приблизно 678 бронемашин різного типу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що прогрес на полі бою йде «повільніше, ніж хотілося б», проте контрнаступ – це «не голлівудський фільм».

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Теги: Міноборони путін президент озброєння диктатор контрнаступ зрада росіяни ПВК Вагнера

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