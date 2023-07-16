Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)

«Колеса на броньовані «Хамві» – це дефіцит. Ми привезли те, що змогли знайти, а шукали тижнями»

Бійці легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади «вгризаються» в донецьку землю в районі Мар’їнки. «На цьому напрямку завжди були активні бойові дії, постійно ведуться штурмові дії в напрямку противника. Тактика у них змінилася, стали більше використовуватись дрони, «Шахеди» – як літальні апарати, так і бронетехніка начинені вибухівкою», – розповідають військові.

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Сьогодні це містечко існує лише на мапі – говорить Петро Порошенко, який під час поїздки на фронт зустрівся з десантниками 79-ки. «росіяни стерли Мар’їнку вщент – через постійні обстріли і запеклі бої тут не лишилося цілих будівель. Але наші десантники щодня і щоночі буквально «вгризаються» в землю, не даючи ворогам просунутися вглиб українського Сходу. І там, де не витримує метал – про це нагадують розстріляні та понівечені автівки на їхній базі – витримують українські Збройні Сили», – розповідає Порошенко.

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Разом з ним в гарячу точку східного фронту приїхав і депутат польського Сейму Павел Коваль. Він не приховує свого захоплення українськими Збройними Силами.

Порошенко передав десантникам чотири лазне-пральних комплекси, а також колеса для бронемашин «Хамві».

«Десантура роками в самому пеклі. Це їм ми першим привезли «Шилди». Сьогодні в них – ще «Козаки» і «Хамві». І якщо наші супергеройські машини ремонтує і обслуговує команда Справи Громад, то з іншими – складніше», – зауважує Порошенко.

«Колеса на броньовані «Хамві» – це дефіцит. Ми привезли те, що змогли знайти, а шукали тижнями. А воїни навзаєм одразу ж організували «екскурсію» прифронтовим Кураховим. Звукоізоляція, звісно, кульгає) зате функціонал і товщина броньованої капсули – на висоті. Конкретно в цій машині – цілий командний пункт. З якого буквально можна зазирнути в серце бойової операції», – розповідає Петро Порошенко.

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«79-ка боронить дуже історичну позицію. Мар’їнка для нас – це символ опору. Те, що ворог не може просунутися в Мар‘їнці, це величезна заслуга героїчної 79-ї бригади», – наголошує п’ятий президент.

«Сьогодні – передали їм лазні, щоби в їхніх очах бодай колись світилася усмішка і бодай колись вони згадували, як воно класно – гарно і цивілізовано прийняти душ і змити з форми землю, попіл і кров… Для мене це – чергове нагадування, заради чого ми працюємо, заради чого їздимо на фронт та задля чого тримаємо нескінченний ланцюг пошуків-ліцензій-ремонтів-доставок. Бережіть себе, хлопці! А ми будемо і далі підтримувати вас. До повної перемоги», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготував чергову велику партію техніки, яку відвезе у бригади ДШВ на передовій. Це – перш за все вантажівки DAF, які Фонд Порошенка вже більше року доставляє з Великої Британії через всю Європу для потреб ЗСУ.