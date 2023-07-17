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«Вагнерівці» прибули до Білорусі: міністр оборони Литви пояснив, чому не варто хвилюватися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» прибули до Білорусі: міністр оборони Литви пояснив, чому не варто хвилюватися
фото ілюстративне

Російська військова присутність у Білорусі скоротилася

Поява найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі принципово не вплине на безпекову ситуацію в регіоні, оскільки вони прибули без зброї. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

«Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів та тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася від початку агресії Росії проти України», – сказав Анушаускас, коментуючи повідомлення про прибуття «вагнерівських» колон до Білорусі.

Водночас литовський міністр зауважив, що російська військова присутність у Білорусі скоротилася, адже солдатів, які раніше були привезені для навчань, повернули у РФ.

Як повідомлялося, у суботу, 15 липня, вранці у Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах «ДНР/ЛНР».  Також понад десяток машин найманців ПВК «Вагнер» прибули до військового табору в селі Цель, розташованого на території Білорусі.

Теги: Білорусь міністр Литва ПВК Вагнера

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