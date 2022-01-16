Кремль відповів на звинувачення в кібератаці на урядові сайти України

Пєсков заявив, що Росія непричетна до атак хакерів на держсайти України

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про непричетність Росії до масштабної кібератаки на урядові сайти України. Відповідну заяву представник Кремля озвучив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, фрагмент якого оприлюднило The Hill.

За його словами, Кремлю відомо про заяви, що за кібератаками стояла Росія, проте це «чергове бездоказове звинувачення» на адресу Москви.

«Ми вважаємо це продовженням чергового бездоказового звинувачення проти Росії, – заявив Пєсков і продовжив, – ми вже майже звикли, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді».

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf — The Hill (@thehill) January 16, 2022

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

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