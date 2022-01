Кремль відповів на звинувачення в кібератаці на урядові сайти України

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про непричетність Росії до масштабної кібератаки на урядові сайти України. Відповідну заяву представник Кремля озвучив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, фрагмент якого оприлюднило The Hill.

За його словами, Кремлю відомо про заяви, що за кібератаками стояла Росія, проте це «чергове бездоказове звинувачення» на адресу Москви.

«Ми вважаємо це продовженням чергового бездоказового звинувачення проти Росії, – заявив Пєсков і продовжив, – ми вже майже звикли, що українці в усьому звинувачують Росію, навіть у поганій погоді».

Kremlin Press Secretary Peskov on targeting of a Ukrainian government website: "We have nothing to do with it. [...] We are nearly accustomed to the fact that Ukrainians are blaming everything on Russia, even their bad weather." https://t.co/Z1sEfHdV3P pic.twitter.com/VP4YeT6RFf