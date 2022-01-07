Трамп запускає власну соцмережу: стала відома дата

Трампа назавжди заблокували у Twitter, тому він вирішив створити свою соцмережу

Соцмережа Трампа працюватиме за принципом мікроблогів і багато в чому нагадуватиме Twitter

Соціальну мережу Truth Social, розроблену за ініціативи колишнього президента США Дональда Трампа, планують запустити наприкінці лютого. Про це свідчить інформація в онлайн-магазині AppStore, передає агенція Yahoo.

Наразі додаток соцмережі доступний для завантаження, але лише за попереднього замовлення. Як зазначено, вона почне роботу 21 лютого, коли в США відзначається федеральне свято – Президентський день (третій понеділок лютого), що приурочений до дня народження Джорджа Вашингтона.

Про створення власної соцмережі та медіагрупи Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп оголосив ще наприкінці жовтня 2021 року. За його словами, місія його соцмережі – «дати відсіч технологічним компаніям Кремнієвої долини, які використали свою монопольну владу, щоб змусити замовкнути опозиційні голоси Америки». Зазначається, що соцмережа Трампа працюватиме за принципом мікроблогів і багато в чому нагадуватиме Twitter, де Трамп був назавжди заблокований після штурму його прихильниками Капітолію 6 січня 2021 року.

Публікації в новій соцмережі називатимуться «правдами» (truth). До них можна буде прикріплювати фотографії, посилання на відео та статті.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та фактично заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.