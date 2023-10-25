США передадуть Ізраїлю дві системи ПРО «Залізний купол»

США надасть потужну допомогу Ізраїлю

Міністерство оборони США має намір відправити Ізраїлю дві батареї системи протиракетної оборони (ПРО) «Залізний купол», які здатні перехоплювати ракети малої дальності. Про це повідомив представник американського військового відомства, його слова передав тижневик Defense News.

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«Як ми вже заявляли раніше, США нададуть Ізраїлю додаткову підтримку існуючому «Залізному куполу». В результаті міністерство оборони зараз займається плануванням поставки [двох] американських батарей «Залізний купол» Ізраїлю», – сказав чиновник.

За даними видання, кілька років тому армія Сполучених Штатів придбала дві батареї системи «Залізний купол», які було вироблено ізраїльською оборонною компанією Rafael Advanced Defense Systems та розроблено на запит конгресу США. Ця покупка мала заповнити пропуск у системі захисту від крилатих ракет, тоді як американська армія веде розробки більш довгострокових заходів протидії різним загрозам з повітря.

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Нагадаємо, ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху мети знищення ХАМАС. Про це пише газета New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми словами, після всіх розмов із ізраїльськими офіційними особами з 7 жовтня американці досі не бачили досяжного плану дій.

Газета пише, що це відображає і публічний виступ Байдена в Тель-Авіві минулого тижня, коли він згадав, що Ізраїлю необхідна «ясність щодо цілей та чесна оцінка того, чи приведе той шлях, яким ви прямуєте, до досягнення цих цілей».

Раніше у зв’язку із загостренням ситуації на Близькому Сході Сполучені Штати Америки доправили ескадрилью винищувачів F-16 для посилення військової присутності в регіоні ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це повідомила пресслужба Центрального командування США у Twitter.