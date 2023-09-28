Колишній держсекретар США згадав, які жарти любить Путін

Майк Помпео розповів про свої бесіди з Путіним

Колишній держсекретар США Майк Помпео виступив на першому Американсько-середземноморському інвестиційному форумі. У своїй промові він закликав вирішувати політичні конфлікти дипломатичним шляхом, розповів про свою роль як міністр закордонних справ і контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Афінське агентство новин АМНА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема Помпео розповів про свої бесіди із диктатором Путіним і зізнався, що під час їхньої розмови лунали жарти з приводу КДБ та спецслужб. За його словами, російський лідер хоче відновлення великої Російської імперії.

Він вважає, що у Путіна нібито є бачення відновлення великої Російської імперії, при цьому висловивши впевненість, що нормальне життя повернеться. «Наші союзники знають, що ми завжди будемо поруч з ними», – підкреслив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас він зазначив, що «ми повинні бути готові, швидше, відповідними способами захистити будь-яку суверенну державу, щоб ніхто поганий не міг узурпувати країну». Крім того, він сказав, що зв'язки між Росією та Китаєм сьогодні міцніші, ніж три роки тому, зазначивши, що це вимушені відносини. Однак він підрахував, що між ними настільки багато суперечок, що вони підуть у зворотному політичному напрямку, як тільки випаде нагода, і країни не залишаться друзями. «Ці два лідери не зможуть стати близькими друзями», – спрогнозував Помпео.

Він нагадав про необхідність вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і розповів про роль, яку він відігравав на посаді міністра закордонних справ. «Колективно ми добре попрацювали», – сказав він, коротко розповідаючи про своє перебування на чолі Держдепартаменту.

Нагадаємо, колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що найбільшим страхом Путіна є перенесення війни на територію окупованого Криму. Про це він сказав в інтерв'ю «Еспресо».

Макфол пояснив, багато хто вважає, що Путін боїться перенесення війни на територію Росії, проте дипломат наголосив, що це не так. На його думку, найбільшим страхом Путіна є те, що Україна зможе повернути собі окупований Крим.

Будь ласка, читайте текст після реклами