Головна Світ Політика
search button user button menu button

Колишній держсекретар США згадав, які жарти любить Путін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній держсекретар США згадав, які жарти любить Путін
Як виявилось, Помпео та Путін любили пожартувати
фото з відкритих джерел

Майк Помпео розповів про свої бесіди з Путіним

Колишній держсекретар США Майк Помпео виступив на першому Американсько-середземноморському інвестиційному форумі. У своїй промові він закликав вирішувати політичні конфлікти дипломатичним шляхом, розповів про свою роль як міністр закордонних справ і контакти з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Афінське агентство новин АМНА.

Зокрема Помпео розповів про свої бесіди із диктатором Путіним і зізнався, що під час їхньої розмови лунали жарти з приводу КДБ та спецслужб. За його словами, російський лідер хоче відновлення великої Російської імперії.  

Він вважає, що у Путіна нібито є бачення відновлення великої Російської імперії, при цьому висловивши впевненість, що нормальне життя повернеться. «Наші союзники знають, що ми завжди будемо поруч з ними», – підкреслив він.

Водночас він зазначив, що «ми повинні бути готові, швидше, відповідними способами захистити будь-яку суверенну державу, щоб ніхто поганий не міг узурпувати країну». Крім того, він сказав, що зв'язки між Росією та Китаєм сьогодні міцніші, ніж три роки тому, зазначивши, що це вимушені відносини. Однак він підрахував, що між ними настільки багато суперечок, що вони підуть у зворотному політичному напрямку, як тільки випаде нагода, і країни не залишаться друзями. «Ці два лідери не зможуть стати близькими друзями», – спрогнозував Помпео.

Він  нагадав про необхідність вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом і розповів про роль, яку він відігравав на посаді міністра закордонних справ. «Колективно ми добре попрацювали», – сказав він, коротко розповідаючи про своє перебування на чолі Держдепартаменту.

Нагадаємо, колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що найбільшим страхом Путіна є перенесення війни на територію окупованого Криму. Про це він сказав в інтерв'ю «Еспресо».

Макфол пояснив, багато хто вважає, що Путін боїться перенесення війни на територію Росії, проте дипломат наголосив, що це не так. На його думку, найбільшим страхом Путіна є те, що Україна зможе повернути собі окупований Крим.

Читайте також: США відмовились запросити Путіна на важливий саміт
Теги: міністр Майк Помпео путін Китай США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глави МЗС Туреччини та Росії зустрілися для перемовин
Лавров розповів, з якими країнами хоче дружити Росія
31 серпня, 20:30
В таких непростих умовах темпи контрнаступу ЗСУ генерал вважає достатніми
Повільний контрнаступ. Американський генерал назвав винних
5 вересня, 12:28
Зеленський заявив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
8 вересня, 14:24
В Угорщині визнали, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО
В Угорщині визнали, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО
15 вересня, 23:37
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
16 вересня, 07:21
Ллойд Остін, міністр оборони США
Ллойд Остін анонсував зустріч із Зеленським у Пентагоні
20 вересня, 07:51
Міністр оборони КНР Лі Шанфу перебуває під слідством
Стало відомо, куди подівся міністр оборони Китаю
16 вересня, 10:29
В офіційних документах написання має зберігатися за чинними нормами правопису власних назв
Чи можна писати слово «Росія» з маленької букви? Пояснення Нацкомісії
21 вересня, 14:21
Польща ловитиме мігрантів на кордоні
Польща може ввести додатковий контроль на кордоні із Німеччиною
Вчора, 13:22

Політика

У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера
У Молдові виявлено залишки ракети: вибуховий компонент може бути на дні озера
Колишній держсекретар США згадав, які жарти любить Путін
Колишній держсекретар США згадав, які жарти любить Путін
Кремль похизувався, що Путіна похвалив Додік
Кремль похизувався, що Путіна похвалив Додік
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
Спецслужби Азербайджану звинуватили «ексглаву уряду» Карабаху в фінансуванні тероризму
Спецслужби Азербайджану звинуватили «ексглаву уряду» Карабаху в фінансуванні тероризму
Французькі військові розповіли про слабкі місця танків Abrams, що прибули до України
Французькі військові розповіли про слабкі місця танків Abrams, що прибули до України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
24K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
23K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
21K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
12K
Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?
8439
Мільйон доларів у сейфі – не хабар. У справі Князєва новий поворот

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту