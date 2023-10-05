Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі «Рамштайн»

Патрік Райдер розповів, що зустріч запланована на 11 жовтня

Зустріч відбудеться 11 жовтня в Брюсселі

Зустріч представників Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 11 жовтня в Брюсселі. Про це повідомив на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає кореспондент Укрінформу.

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«Міністр оборони Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун вилетять із Вашингтона в Брюссель, де 11 жовтня проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України», – сказав речник Пентагону.

Він нагадав, що це буде 16-те засідання у форматі «Рамштайн» відколи глава Пентагону Ллойд Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року.

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Представник Пентагону повідомив, що після засідання Контактної групи Ллойд Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО в штаб-квартирі Альянсу.

Нагадаємо, стало відомо, що в скарбниці Пентагону залишилося понад 5,2 мільярда доларів, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готуються оголосити про надання нового пакету допомоги Україні незабаром, який стане черговим свідченням про підтримку Києва Вашингтоном.