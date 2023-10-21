США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України

«План України» – документ з переліком реформ і пріоритетів у відбудові.

Сполучені Штати та Європейський Союз підтвердили готовність підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно»

Європейський Союз та США готові допомогти Україні розробити «План України» – документ з переліком реформ і пріоритетів у відбудові. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту ЄС-США, що відбувся в п’ятницю, 20 жовтня.

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Сполучені Штати та Європейський Союз підтвердили готовність підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Європейські та американські лідери зазначили, що усвідомлюють нагальність забезпечення того, щоб Росія не змогла зруйнувати українську економіку

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«Як співголови, разом із Україною, Міжвідомчої донорської координаційної платформи, ми працюємо разом з Україною над розробкою Плану України, який є частиною її європейського шляху», – зазначено в заяві.

План має містити набір короткострокових пріоритетних економічних реформ, реформ у сфері верховенства права та демократизації, пріоритетний підхід до допомоги у відновленні та реконструкції.

Лідери ЄС та США підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема захисту, ремонту та відновлення енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

Зазначимо, План України – це комплексний документ, який стане програмою відновлення та економічного розвитку держави на найближчі чотири роки й попередньо буде складатися з шести основних блоків: енергетика, транспорт та логістика для експорту, АПК, критичні матеріали, IT та діджиталізація, переробна промисловість та зелена металургія.

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Нагадаємо, на планерному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі депутати переважною більшістю голосів підтримали пропозиції щодо створення Українського фонду у першому читанні. Фонд має включати в себе 50 млрд євро фінансової допомоги Україні на наступні чотири роки.