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«Непрофесійні заяви». Американський генерал присоромив невдоволених контрнаступом ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Непрофесійні заяви». Американський генерал присоромив невдоволених контрнаступом ЗСУ
Генерал Бен Ходжес заявив, що критика українського контранаступну є невиправданою
фото з відкритих джерел

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації

Колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Ходжес присоромив тих, хто на Заході критикує хід українського контрнаступу. Про це він сказав під час дискусії у Вашингтоні «Перемога України: блимає жовтий сигнал?», повідомляє «Голос Америки».

Ходжес відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні. «Це непрофесійні та марні заяви», – сказав він.

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

«Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою», – наголосив Ходжес. За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кіберборотьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Також, за словами Ходжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.

Раніше Ходжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контранаступну є невиправданою. «На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності», – сказав генерал.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. 

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них – командувач флоту, адмірал Віктор Соколов. Ще 105 окупантів було поранено.

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Теги: США ЗСУ війна контрнаступ

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