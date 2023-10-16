Блінкен і Нетаньягу ховалися в бункері через повітряну тривогу

Блінкен і Нетаньягу переховувалися в укритті під час повітряної тривоги в Тель-Авіві

Під час візиту до Ізраїлю Ентоні Блінкен змушений був ховатися у бункері, бо в Тель-Авіві увімкнулися сирени повітряної тривоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу переховувалися в бункері через повітряну тривогу. Про це пише CNN.

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Під час другого візиту Блінкена в Ізраїль сирени повітряної тривоги перервали його зустріч із Нетаньягу в Тель-Авіві.

Посадовці перебували у бункері протягом п’яти хвилин, після чого переїхали до командного центру, де продовжили переговори.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що головною метою бойовиків ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв.

Водночас держсекретар Сполучених Штатів зазначив, що необхідно вживати запобіжних заходів, щоб не завдати шкоди цивільним особам будь-якої національності. Блінкен запевнив Нетаньягу у стабільній допомозі Ізраїлю з боку США.

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю. Держсекретар планував обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.