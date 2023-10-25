Палата представників США обрала новим спікером Конгресу соратника Трампа. Що про нього відомо

Майк Джонсон потрапив до Палати представників США у 2016 році

Сьогодні, 25 жовтня, Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу. Про це стало відомо із результатів голосування Палати представників США.

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Що відомо про Майка Джонсона

Майк Джонсон потрапив до Палати представників США у 2016 році. Це вже його четвертий термін в Конгресі.

Джонсон є соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Він захищав Трампа під час слухань щодо імпічменту, а також підтримував позов про скасування результатів виборів 2020 року в чотирьох штатах.

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Крім того, Джонсон займає відверто антиукраїнську позицію. У травні минулого року Джонсон голосував проти пакета допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Свою позицію він пояснив тим, що ці гроші краще витратити на посилення південного кордону США та інші внутрішні потреби.

«Ми не повинні відправляти ще 40 мільярдів доларів за кордон, коли наш власний кордон у хаосі, американські матері намагаються знайти дитячу суміш, ціни на бензин рекордно високі, а американські сім’ї намагаються звести кінці з кінцями, без достатнього контролю над тим, куди підуть гроші», - говорив він тоді.