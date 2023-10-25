Головна Світ Політика
search button user button menu button

Палата представників США обрала новим спікером Конгресу соратника Трампа. Що про нього відомо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Палата представників США обрала новим спікером Конгресу соратника Трампа. Що про нього відомо
Джонсон займає відверто антиукраїнську позицію
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон потрапив до Палати представників США у 2016 році

Сьогодні, 25 жовтня, Палата представників США обрала республіканця Майка Джонсона новим спікером нижньої палати американського Конгресу. Про це стало відомо із результатів голосування Палати представників США.

Що відомо про Майка Джонсона

Майк Джонсон потрапив до Палати представників США у 2016 році. Це вже його четвертий термін в Конгресі.

Джонсон є соратником 45-го президента США Дональда Трампа. Він захищав Трампа під час слухань щодо імпічменту, а також підтримував позов про скасування результатів виборів 2020 року в чотирьох штатах.

Крім того, Джонсон займає відверто антиукраїнську позицію. У травні минулого року Джонсон голосував проти пакета допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. Свою позицію він пояснив тим, що ці гроші краще витратити на посилення південного кордону США та інші внутрішні потреби.

«Ми не повинні відправляти ще 40 мільярдів доларів за кордон, коли наш власний кордон у хаосі, американські матері намагаються знайти дитячу суміш, ціни на бензин рекордно високі, а американські сім’ї намагаються звести кінці з кінцями, без достатнього контролю над тим, куди підуть гроші», - говорив він тоді.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ йде до того, аби оцінювати кожну людину окремо
США vs Китай. У кого краще система соціального рейтингу
24 жовтня, 10:28
Білий дім дав рекомендації щодо реформ в Україні
Рекомендації США для української влади. Чи варто хвилюватися
27 вересня, 10:23
Раніше велосипедистки-трансгендери Вільямсон і Джонсон разом вигравали велосипедну естафету
Жіночий Кубок Чикаго з велокросу завершився перемогою двох трансгендерів
15 жовтня, 15:49
Наразі відібрані військові США перебувають на Близькому Сході та в Європі
Пентагон відібрав 2 тис. військових, яких можуть відправити до Ізраїлю – WP
16 жовтня, 21:43
Для обрання спікера необхідна підтримка щонайменше 217 голосів
Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера
18 жовтня, 21:14
Голова комітету Сенату із закордонних справ Бен Кардін виступив із заявою на підтримку Ізраїлю
США готують проєкт допомоги Ізраїлю: що він передбачає
8 жовтня, 08:37
Вартість безпілотника $32 млн разом із запчастинами
Україна може закупити легендарні дрони MQ-9 Reaper, але є нюанс
12 жовтня, 20:03
Зізнання Сідні Пауел загрожує викриттям Дональду Трампу
Юристка Трампа зізналася в незаконному втручанні у виборчий процес
20 жовтня, 06:21
Республіканці відмовилися підтримувати соратника Трампа
Республіканці відмовилися від кандидатури Джордана на посаду спікера
21 жовтня, 00:44

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6483
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6224
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4921
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту