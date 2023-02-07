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Допомога вже в дорозі: українські рятувальники вилетіли до Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Допомога вже в дорозі: українські рятувальники вилетіли до Туреччини
Українські рятувальники допомагатимуть своїм турецьким колегам
фото:https://dsns.gov.ua

Українські рятувальники долучаться до розбору завалів після руйнівних землетрусів у Туреччині

Українські рятувальники у вівторок вирушили до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у своєму Фейсбуці.

«Зведений пошуково-рятувальний загін ДСНС України вирушив до Туреччини. Майже 90 рятувальників та 10 пошуково-рятувальних собак якнайшвидше розпочнуть роботи з ліквідації наслідків жахливих землетрусів», – написав він.

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 Держслужба з надзвичайних ситуацій також повідомляє що разом з рятувальниками вирушили медики та кінологічні розрахунки.

«Загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України направлено 87 чоловік особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Група забезпечена спутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції», – йдеться в повідомленні ДСНС.

«Біль не має кольору, раси, мови чи релігії. Українські рятувальники поспішають на допомогу Туреччині»,– написав у своєму Twitter посол України в Туреччині Василь Боднар і показав відео із українськими рятувальниками, які їдуть допомагати своїм турецьким колегам.

Загалом рятувальні команди для ліквідації наслідків землетрусу та пошуку людей під завалами надіслали понад 45 держав: від Азербайджану до Нової Зеландії. Створеним напередодні ВПС Туреччини «коридором повітряної допомоги» в зону землетрусу на південному сході країни за один день було зроблено 154 авіарейси: 37 літаків ВПС Туреччини перекидають у регіон бригади рятувальників, техніку, допомогу, а санітарні борти вивозять поранених.

За даними турецької сторони, внаслідок землетрусу в Туреччині, можливо, загинули двоє громадян України. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що посольство перевіряє цю інформацію. Поки що відомо про 4 постраждалих українців. А 19 українців не поки не вийшли на зв’язок.

Нагадаємо, потужні землетруси у Туреччині сталися зранку та вдень 6 лютого, а також ще один підземний поштовх – 7 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та сусідній Сирії перевищила 5 тисяч людей.

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Теги: міністр посол Василь Боднар надзвичайний стан посольство рятувальники Ігор Клименко відео землетрус

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