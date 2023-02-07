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МАГАТЕ повідомило, в якому стані турецька АЕС після землетрусу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МАГАТЕ повідомило, в якому стані турецька АЕС після землетрусу
6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8
фото з відкритих джерел

Землетруси спричинили занепокоєння серед населення щодо можливого опромінення атомної електростанції

Туреччині не загрожуває радіаційне опромінення після низки потужних землетрусів, які сталися приблизно за 200 миль від місця будівництва першої в країні атомної електростанції. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії ООН.

«Наразі землетруси не вплинули на ядерну безпеку в Туреччині, про це МАГАТЕ повідомили в її органі ядерного регулювання. Поки що жодних проблем, пов’язаних із радіологічною безпекою та захистом радіоактивних джерел, не порушено на АЕС, що будується в країні», – йдеться в повідомленні. 

Завод зводять з 2018 року на південному узбережжі Туреччини. Центри двох великих землетрусів і десятків афтершоків були за сотні миль від місця будівництва. Власником станції є російська атомна компанія «Росатом».

За даними МАГАТЕ, будівництво на станції не постраждало. 

Зазначимо, що землетруси спричинили занепокоєння серед населення щодо можливого опромінення атомної електростанції. Якщо радіоактивні матеріали витікають з атомної електростанції, вони можуть осісти на будь-чому поза приміщенням. Люди можуть проковтнути радіоактивний матеріал, вдихнувши його або з’ївши чи випивши щось заражене. Тривале опромінення може спричинити рак.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного. 

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може перевищити 25 тис. осіб.

На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів. Лише в Туреччині після першого землетрусу загинуло понад 2900 людей, понад 15 тисяч отримали поранення. У сусідній Сирії загинуло понад 1400 людей.

До слова, що у 2011 році потужний землетрус у Японії спровокував цунамі, яке затопило Першу Фукусімську АЕС на східному узбережжі та забруднило прилеглу територію радіоактивним матеріалом.

Теги: землетрус Туреччина стихійні лиха

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