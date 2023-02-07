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Землетрус у Туреччині: як країна оговтується після трагедії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині: як країна оговтується після трагедії
Землетрус став найпотужнішим за останні понад 80 років
фото з відкритих джерел

Кільгість загиблих зростає щогодини

Кількість загиблих від руйнівного землетрусу на турецько-сирійському прикордонні зросла до 4,5 тис. У Туреччині смертельне явище забрало життя понад 3300 осіб, з-під завалів звільнили приблизно 8 тис. людей. Ще орієнтовно 1,5 тис. загиблих нарахували в Сирії. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Понад 24 тис. співробітників працюють у регіонах, які постраждали від землетрусів у Кахраманмараші. Пошуково-рятувальні групи до Туреччини направили США, Нідерланди, Пакистан, Косово та ще з десяток країн. Однак прибуття міжнародної допомоги ускладнюють зимовий шторм і закриті аеропорти в регіоні.

Тисячі добровольців прибувають у стамбульський аеропорт
Тисячі добровольців прибувають у стамбульський аеропорт
фото з відкритих джерел

Роботу загонам рятувальників ускладнюють несприятливі погодні умови, оскільки в багатьох потерпілих від землетрусу районах нині фіксують температури нижче нуля. Крім того, сейсмологи зафіксували за останню добу понад 243 повторних підземних поштовхи на турецько-сирійському кордоні, багато з яких були досить потужними.

Лише в Туреччині стихія зруйнувала майже 4,8 тисячі будівель.

Попри мінусову температуру, багато людей ночували на вулицях, побоюючись подальших обвалів будівель і нових поштовхів.

Попри морози, багато людей воліли ночувати на дворі через загрозу подальших обвалів будівель
Попри морози, багато людей воліли ночувати на дворі через загрозу подальших обвалів будівель
фото: Bulent Kilic/AFP

Громадян, які постраждали від землетрусу, кораблями відправляють до Мерсіна.

Десятки швидких привозять постраждалих у порт для подальшого перевезення
Десятки швидких привозять постраждалих у порт для подальшого перевезення
фото з відкритих джерел

Мешканці міста Ерджиш, яке найбільше постраждалого від землетрусу, шикуються в довгі черги за наметами – тисячі людей залишилися без даху над головою. Однак навіть тимчасових наметів на всіх не вистачає.

Нагадаємо, напередодні поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного. 

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може перевищити 25 тис. осіб.

«На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих чи поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня», – заявила старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд.

До слова, у сусідніх із Україною країнах також стався землетрус.

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Теги: Туреччина землетрус

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