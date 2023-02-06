У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим

«Повітряний коридор» допоможе сотням людей у постраждалих від землетрусу регіонах Туреччини

У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» в зону руйнівного землетрусу з епіцентром у південно-східній провінції Кахраманмараш.

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Нагадаємо, підземні поштовхом магнітудою 7,4 відчули на собі мешканці десяти провінцій Туреччини. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються у багатьох районах.

Міністерство національної оборони Туреччини оголосило, що сприяє безперешкодному транспортуванню бригад рятувальників до зони лиха.

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Бригади рятувальників та техніку до постраждалих районів перекидає також транспортна авіація, включаючи літаки типу А400М ЗС Туреччини.

Санітарні літаки з тяжко пораненими прямують через створений «коридор повітряної допомоги».

У зону лиха вирушили міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, начальник Генштабу ЗС Туреччини, генерал Яшар Гюлер і командувач сухопутних військ Туреччини генерал Муса Авсевер.

«Кризовий центр працює у посиленому режимі. Задіяні літаки для перевезення медиків, рятувальників та допоміжної техніки», – повідомив голова оборонного відомства, передає агенція Andolu.

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Донька провідної авіакомпанії Turkish Airlines – компанія Turkish Cargo безкоштовно доставлятиме гуманітарні вантажі до зони лиха як з різних куточків Туреччини, так і з-за кордону. Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.

У провінцію Адана на понеділок заплановано два рейси Turkish Cargo з аеропортів Стамбулу. Після схвалення посольств, авіакомпанія безкоштовно перевезе в зону лиха гуманітарні вантажі з-за кордону.

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