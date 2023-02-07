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Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих
6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8
фото з відкритих джерел

 Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила

Українське посольство розшукало шістьох громадян, які не виходили на зв‘язок після землетрусу в Туреччині. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко

«Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв’язок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Нагадаємо, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного. 

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що кількість жертв може перевищити 25 тис. осіб.

На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів. Лише в Туреччині після першого землетрусу загинуло понад 2900 людей, понад 15 тисяч отримали поранення. У сусідній Сирії загинуло понад 1400 людей.

Теги: землетрус стихійні лиха Туреччина

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