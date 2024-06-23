Дослідник спрогнозував, які країни розпочнуть Третю світову війну

На жаль, ми є зовсім недалеко від початку Третьої світової війни

Магалецький закликає світових лідерів змінити «пасивну політику вільного світу на проєктивну»

Дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький вважає, що світ перебуває на межі початку Третьої великої війни.Таку думку він висловив в етері Еспресо.

За словами Магалецького, світовим лідерам потрібно змінити «пасивну політику вільного світу на проективну».

«На жаль, ми є зовсім недалеко від початку Третьої світової війни. На мою думку, це лише питання часу. Якщо ми не змінимо пасивну політику вільного світу на проєктивну, Китайська Народна республіка спробує атакувати Тайвань, Північна Корея – Південну, а РФ – одну з держав НАТО», – зазначив Магалецький.

На його думку, ці диктаторські країни синхронізуватимуть свої дії.

«Це стосується в тому числі дій Ірану на Близькому Сході. Дуже важливо їх зупинити. Ці божевільні люди зацікавлені в цьому. І вважаю, що будь-які спроби їх замирити, це слабкість. Тому, якщо ми їм дамо таку нагоду, вони точно атакуватимуть», – вважає він.

Раніше Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО, і наголосив, що безпекова допомога США Україні може подолати російську загрозу.