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Тайвань отримає від США ракети та безпілотники

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тайвань отримає від США ракети та безпілотники
США схвалили потенційний продаж Тайваню зброї
фото із відкритих джерел

Держдеп США схвалив продаж Тайваню ракет Switchblade 300 на $60 млн

США схвалили  продаж Тайваню безпілотних літальних апаратів Altius 600M-V на суму $300 млн. Також схвалено продаж протипіхотної, бронебійної ракетної системи Switchblade 300 за $60,2 млн і обладнання до неї. Про це йдеться на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони США, що входить до структури Пентагону. За  інформацією відомства, до угоди також можуть включити супутнє обладнання.

Тайвань запросив у Вашингтона 720 ракет та 101 систему контролю, підкреслили у відомстві. 

За даними Пентагону, продаж ракет та БпЛА «допоможе підвищити безпеку одержувача та підтримати політичну стабільність, військовий баланс та економічний прогрес у регіоні». Зазначається, що схвалені угоди «відповідають законодавству та політиці США», а також слугуватимуть «національним інтересам, економіці та безпеці» Сполучених Штатів. Тепер угоди має схвалити Конгрес США, на це відводиться 30 днів.

Раніше міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що політика безпеки країни спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів. Ку охарактеризував Китай як «регулятор», що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни.

До слова, США провокували Китай здійснити напад на Тайвань, заявив голова КНР Сі Цзіньпін голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. Про це пише газета Financial Times із посиланням на власні джерела.За їхніми даними, Сі Цзіньпін на зустрічі з керівницею Єврокомісії, яка відбулася у квітні 2023 року, повідомив, що Вашингтон обманом намагався змусити Пекін напасти на острівну державу, але Китай не повівся на американську приманку.

Читайте також: The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань
Теги: США зброя Китай Пентагон Тайвань Вашингтон безпілотник ракета

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