РосТБ показало карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб «атакувати ворогів»

Путін міг би озброїти деякі країни для того, щоб вони атакували «чутливі об’єкти» на території Заходу

Москва може надіслати ракети єменським повстанцям-хуситам та кільком іншим країнам

На російському телебаченні показали карту країн, які президент РФ Володимир Путін міг би озброїти для того, щоб вони атакували «чутливі об’єкти» на території країн Заходу. Такі погрози він висловив у контексті того, що країни НАТО передали Україні ракети великої дальності, а союзники дали дозвіл атакувати цілі на території Росії. Про це в неділю, 9 червня, повідомило видання Newsweek.

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва в ефірі своєї телепрограми заявила, що Москва могла б «почати постачати такі ж високоточні ракети великої дальності, тільки кращої якості, тому що вони російські, тим країнам, які бажають вдарити по наших ворогах».

Виділивши кілька країн на карті, Скабєєва припустила, що Москва може надіслати ракети єменським повстанцям-хуситам та кільком іншим країнам.

Карта країн, які Росія може озброїти для ударів по Заходу фото: скриншот із відео

«На карті не тільки Каракас і Куба, куди ми могли б відправити ракети, але й повстанці-хуси в Ємені та Північна Корея», – сказала вона.

Скабеєва також вкотре вдалася до ядерного шантажу стосовно країн Заходу.

«Інший варіант – класичний і традиційний, а саме ядерний удар. У нас немає іншого виходу, якщо безпека нашої країни під загрозою. Ми будемо змушені запустити ядерну ракету», – пригрозила вона.

Нагадажмо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, які постачають зброю Україні.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

До слова, Велика Британія також вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.