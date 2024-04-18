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Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шмигаль пояснив, за яких умов може початися третя світова війна
За словами Шмигаля, після ймовірного програшу України у війні глобальна система безпеки буде зруйнована
фото: Facebook/Генштаб

Український прем’єр висловив «обережний оптимізм» щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки

Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, то це може призвести до початку третьої світової війни. Про це в інтерв'ю виданню BBC заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Якщо ми не захистимо себе, Україна впаде. Тож глобальна система безпеки буде зруйнована, і всьому світу потрібно буде знайти нову систему безпеки. Або буде багато конфліктів, багато таких воєн, і врешті-решт це може призвести до третьої світової війни», – заявив Шмигаль.

Український прем’єр висловив «обережний оптимізм» щодо виділення Сполученими Штатами Києву понад $60 млрд підтримки. Голосування в Палаті представників за відповідний законопроєкт відбудеться в суботу, 20 квітня.

«Ці гроші потрібні нам учора, а не завтра і не сьогодні», – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО, і наголосив, що безпекова допомога США Україні може подолати російську загрозу.

Нагадаємо, у ніч на 18 квітня ворог двома хвилями спрямував групи ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з півдня в центральні та західні регіони країни. Росіяни обстрілювали з інтервалом в три години.

До слова, триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: росія війна Денис Шмигаль прем’єр-міністр США

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