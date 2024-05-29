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МЗС виступило із заявою щодо спроб Пхеньяна запустити розвідувальний супутник

Катерина Іванова
glavcom.ua
МЗС виступило із заявою щодо спроб Пхеньяна запустити розвідувальний супутник
Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на КНДР
фото: Shutterstock

МЗС: «Такі дії мають наслідком суттєве погіршення безпекової ситуації в регіоні та у світі»

Україна глибоко занепокоєна черговою спробою Корейської Народної Демократичної Республіки здійснити запуск ракети-носія з супутником-розвідником на борту. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

«Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на Пхеньян задля дотримання міжнародного права та забезпечення стабільності і безпеки на Корейському півострові», – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС рішуче засудили неодноразові порушення Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. За словами української сторони, такі дії, як надання північнокорейським режимом військової допомоги Росії у війні проти України, мають наслідком суттєве погіршення безпекової ситуації в регіоні та у світі.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, ракета, запущена Північною Кореєю для розміщення другого розвідувального супутника країни, вибухнула невдовзі після старту. Це завадило сподіванням лідера Кім Чен Ина розмістити супутники для спостереження за США та Південною Кореєю. 

Раніше Північна Корея оголосила про плани протягом 2024-2026 років поставити на озброєння своєї армії «технічно оновлену версію» нової 240-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). 

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Теги: МЗС Північна Корея Україна

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