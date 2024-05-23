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Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тайвань перевів війська у підвищену бойову готовність
Тайвань готується до можливого вторгнення китайських військ
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Тайваню вважає, що провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир

Тайвань, у відповідь на навчання Китаю, підійняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність. Про це повідомляє Associated Press.

За словами китайський військових, дводенні навчання навколо Тайваню є покаранням для «сепаратистських сил, які прагнуть незалежності».

Як відзначило Міністерство оборони Тайваню, провокації з боку Пекіну ставлять під загрозу регіональний мир, а також стабільність. Відомство також додало, що острівна держава не шукатиме конфліктів, але й не ухилятиметься від них.

«Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру і стабільності через Тайванську протоку, але й демонструє його гегемоністську сутність», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Під час своєї інавгураційної промови президент Тайваню Лай Чінте заявив, що його країна бажає діалогу з Китаєм, аби зберегти нинішній статус й не втягнути союзників у війну. Дії Китаю також засудила опозиційна Націоналістична партія, яку вважають прокитайською.

Нагадаємо, Китай у четвер, 23 травня, розпочав дводенні «каральні» військові навчання навколо Тайваню. На цей час китайські військові почали навчання навколо території Тайваню. Зокрема, вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході острова, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

До слова, Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю заявив, що народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. 

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток».

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Теги: Китай Тайвань армія військові навчання військова техніка

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