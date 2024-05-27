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The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань

Наталія Порощук
glavcom.ua
The Telegraph: Китай готує флот для вторгнення на Тайвань
ВМС Китаю вже мають найбільший у світі надводний флот
фото: Reuters

Народно-визвольна армія Китаю має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення на Тайвань

Китай готує армаду поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань, оскільки Пекін посилює свою кампанію тиску на острівну державу. Про це повідомляє The Telegraph.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) має дефіцит військових десантних кораблів, необхідних для здійснення масштабного морського вторгнення, але їх можуть замінити цивільні судна, включаючи десятки гігантських поромів, зазначають експерти. 

Директор проєкту SeaLight, який вивчає ситуацію в сірій зоні Південно-Китайського моря, Рей Пауелл повідомляє, що морський десант під ворожим вогнем є одним з найскладніших видів військової операції. Він наголошує, що цивільні пороми «зазвичай були б поганим вибором для такої місії», але їх можна було б використовувати для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як берегова оборона Тайваню буде знищена, або для прориву оборони острова.

The Telegraph пише, що збройні сили Тайваню значно менші за НВАК, але додатковою перевагою для них є складна гірська місцевість тайванського узбережжя та підступна 110-мильна Тайванська протока, які розділяє острів і материковий Китай.

Нагадаємо, що 27 травня Збройні сили Тайваню зафіксували 11 кораблів і 21 повітряне судно Народно-визвольної армії Китаю поблизу острова минулої доби після завершення масштабних навчань.

Зауважимо, що бомбардувальники військово-повітряних сил Китаю під час навчань відпрацювали завдання щодо нанесення бомбових ударів по цілях поблизу острова Тайвань. Про це пише Центральне телебачення Китаю.Згідно з інформацією, літаки діяли у координації з кораблями ВМС та мобільними підрозділами берегового наведення вогню китайської армії.

До слова, 23 травня, військові підрозділи Тайваню були приведені в режим готовності на тлі навчань, які проводила Народно-визвольна армія Китаю. У той же день пресслужба оборонного відомства острова зазначила, що не менше 49 винищувачів та інших літальних апаратів китайської армії з'явилося у повітряному просторі біля Тайваню. 35 літаків перетнули так звану серединну лінію Тайванської протоки, яку керівництво острова вважає умовною лінією розмежування з материковим Китаєм.

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Теги: Китай Тайвань флот корабель

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