Чи нападе Китай на Тайвань у червні?
Ще пару років і для нападу на Тайвань буде пізно
По ЗМІ несуться новини, що Китай може напасти на Тайвань у червні.
Чи це реально? Так, але точно не зараз.
Спершу Китаю потрібно, що Росія заморозила війну в Україні. Це дозволить їй накопичити військово-технічні ресурси.
Окрім того їм треба зміцнити свій флот та армію. Саме тому вони намагаються збільшити флот авіаносців.
Без цього у них немає жодних шансів.
Але Китай дуже поспішає. Чому? По перше, у них продовжується рецесія в економіці.
По друге, тому що Японія на днях оголосила мобілізацію економіки та збільшення армії.
Тож ще пару років і для нападу на Тайвань буде пізно.
От тому то вони й публічно роблять різкі заяви.
Які найближчий рік навряд чи перетворяться у реальні бойові дії проти Тайваню.
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