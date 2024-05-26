Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Чи нападе Китай на Тайвань у червні?

glavcom.ua
Світ ризикує опинитись на межі ще однієї великої війни
фото з відкритих джерел

Ще пару років і для нападу на Тайвань буде пізно

По ЗМІ несуться новини, що Китай може напасти на Тайвань у червні.

Чи це реально? Так, але точно не зараз.

Спершу Китаю потрібно, що Росія заморозила війну в Україні. Це дозволить їй накопичити військово-технічні ресурси.

Окрім того їм треба зміцнити свій флот та армію. Саме тому вони намагаються збільшити флот авіаносців.

Без цього у них немає жодних шансів.

Але Китай дуже поспішає. Чому? По перше, у них продовжується рецесія в економіці.

По друге, тому що Японія на днях оголосила мобілізацію економіки та збільшення армії.

Тож ще пару років і для нападу на Тайвань буде пізно.

От тому то вони й публічно роблять різкі заяви.

Які найближчий рік навряд чи перетворяться у реальні бойові дії проти Тайваню.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Тайвань Китай Японія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор знає, що для нього найскладнішим буде той момент, коли спільні позиції вироблять Захід і Китай
Інавгурація Путіна. Неприємні факти та їх наслідки
7 травня, 09:03
Новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов раніше не мав жодного стосунку до армії
Путін робить ставку на Білоусова. Що відомо про нового «міністра війни» Агресор
13 травня, 21:00
Олександр «s1mple» Костилєв визнавався найкращим гравцем у Counter-Strike: Global Offensive у 2018, 2021 та 2022 роках
Український кіберспортсмен побував на концерті скандального репера з РФ
6 травня, 13:06
Суддя у справі назвав мотиви підозрюваного «дуже важкими для розуміння»
Німецький офіцер дав неочікуване пояснення, чому він шпигував на користь РФ
30 квiтня, 21:17
Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії
Резонансна заява глави британського МЗС, пожежа у Москві. Головне за ніч
3 травня, 05:23
Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму трансляція
17 травня, 11:00
У 2022 році The Washington Post повідомив, що Янукович чекав у Білорусі, поки Росія за «три дні» візьме Київ, щоб повернутися до влади
Вікторія Нуланд розповіла, кого Путін хоче бачити на місці президента України
13 травня, 19:05
На думку Лукашука, Ходорковський відпрацьовує російські наративи
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
20 травня, 16:05
За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300
Удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків
Вчора, 21:59

Віктор Таран

Чи нападе Китай на Тайвань у червні?
Чи нападе Китай на Тайвань у червні?
Смерть Симона Петлюри. Чому суд виправдав його вбивцю
Смерть Симона Петлюри. Чому суд виправдав його вбивцю
Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?
Путін починає гібридну агресію проти НАТО. Що відповість Альянс?
Наш ворог не ТЦК, а росіяни
Наш ворог не ТЦК, а росіяни
Патріот чи зрадник? Ким був Павло Скоропадський
Патріот чи зрадник? Ким був Павло Скоропадський
Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє
Пам'ятаймо минуле, вибираючи майбутнє

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Битва за Харківщину. Командир легендарної 92-ї окремої штурмової бригади – про поточну ситуацію
15K
ЗСУ знищили пів мільйона окупантів, мережа відреагувала
13K
Справа про хабар. Ексголова Тернопільської облради спробував «утекти» з Антикорупційного суду
11K
Росіяни влучили в житловий будинок на Вінниччині (оновлено)
7523
Заарештований російський генерал програв понад $300 тис. в онлайн-казино
6482
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Новини

Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Сьогодні, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
Вчора, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
Вчора, 14:44
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
24 травня, 21:32

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua