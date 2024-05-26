Чи нападе Китай на Тайвань у червні?

Світ ризикує опинитись на межі ще однієї великої війни

Ще пару років і для нападу на Тайвань буде пізно

По ЗМІ несуться новини, що Китай може напасти на Тайвань у червні.

Чи це реально? Так, але точно не зараз.

Спершу Китаю потрібно, що Росія заморозила війну в Україні. Це дозволить їй накопичити військово-технічні ресурси.

Окрім того їм треба зміцнити свій флот та армію. Саме тому вони намагаються збільшити флот авіаносців.

Без цього у них немає жодних шансів.

Але Китай дуже поспішає. Чому? По перше, у них продовжується рецесія в економіці.

По друге, тому що Японія на днях оголосила мобілізацію економіки та збільшення армії.

Тож ще пару років і для нападу на Тайвань буде пізно.

От тому то вони й публічно роблять різкі заяви.

Які найближчий рік навряд чи перетворяться у реальні бойові дії проти Тайваню.