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Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
ISW оцінює, що перемога Росії в Україні мала б руйнівні наслідки для оборони НАТО
фото з відкритих джерел

Росія посилює свою війну проти України за допомогою військової та матеріальної підтримки з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї

Президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО, і наголосив, що безпекова допомога США Україні може подолати російську загрозу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Байден заявив у коментарі, опублікованому у Wall Street Journal 17 квітня, що Росія посилює свою війну проти України за допомогою військової та нелетальної матеріальної підтримки з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Байден закликав Палату представників США терміново схвалити безпекову допомогу Україні, оскільки українські сили продовжують стикатися з нестачею боєприпасів і перспективою втрати нових територій.

Байден заявив, що якщо Росія досягне своєї мети підпорядкувати собі Україну, тоді російські сили наблизяться до НАТО. Байден наголосив, що підтримка України може зупинити Росію від зазіхання на союзників Америки по НАТО та запобігти втягненню США в гіпотетичну майбутню звичайну війну між Росією та НАТО.

ISW оцінює, що перемога Росії в Україні мала б руйнівні наслідки для оборони НАТО, тоді як перемога України зробила б успішний напад Росії на Польщу чи країни Балтії важчим і ризикованим для Росії.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда дав інтерв'ю американському телеканалу CNBC, в якому розповів своє бачення російського військового потенціалу. За словами Дуди, є кілька років до вторгнення Росії у НАТО.

Також стало відомо, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття. Про це заявив керівник естонської розвідувальної служби Каупо Росін, повідомляє Reuters.

На пресконференції глава естонської розвідки зазначив, що така оцінка ґрунтується на планах РФ подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також Естонією, Литвою і Латвією.

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Теги: Північна Корея Іран Китай війна Україна США росія НАТО

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