Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР

Можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні

Оголошення Кремля про поїздку Путіна до КНДР не здивувало США

Сполучені Штати стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна. Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, про можливість поїздки Путіна в КНДР говорили одразу після так званих виборів президента в Росії, тож оголошення Кремля не здивувало США.

«Нас не непокоїть поїздка. Але ми занепокоєні поглибленням відносин між цими двома країнами», – сказав Кірбі.

Він зазначив, що можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні з огляду на те, що Росія використовує північнокорейську зброю, а ще можуть «відбутись певні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на Корейському півострові».

Представник Білого дому також зазначив, що зараз Сполучені Штати не бачать усіх «параметрів» такого співробітництва, проте планують «ретельно відстежувати його розвиток».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами, пише The Washington Post.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідає Північну Корею 18-19 липня. Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США.