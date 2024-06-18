Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР
Можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні
фото з відкритих джерел

Оголошення Кремля про поїздку Путіна до КНДР не здивувало США

Сполучені Штати стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна. Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, про можливість поїздки Путіна в КНДР говорили одразу після так званих виборів президента в Росії, тож оголошення Кремля не здивувало США.

«Нас не непокоїть поїздка. Але ми занепокоєні поглибленням відносин між цими двома країнами», – сказав Кірбі.

Він зазначив, що можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні з огляду на те, що Росія використовує північнокорейську зброю, а ще можуть «відбутись певні кроки, які вплинуть на безпекову ситуацію на Корейському півострові».

Представник Білого дому також зазначив, що зараз Сполучені Штати не бачать усіх «параметрів» такого співробітництва, проте планують «ретельно відстежувати його розвиток».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами, пише The Washington Post.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідає Північну Корею 18-19 липня. Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США. 

Читайте також: 

Теги: росія війна путін диктатор Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На полях інавгураційного Саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський провів зустріч із Габрієлем Боричем
Чилі готова відігравати потужну роль у забезпеченні миру в Україні
15 червня, 19:48
На призначення умовного терміну покарання вплинуло щире каяття обвинуваченого
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
3 червня, 19:23
КНДР відправила кулі зі сміттям до Південної Кореї
КНДР заявила, що тимчасово припиняє запуск сміття на територію Південної Кореї
3 червня, 03:43
На Миколаївщині надзвичайники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, яка сталася внаслідок падіння уламків ворожих дронів
Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
2 червня, 10:48
Росія розробила новий «бронебійний» варіант некерованої авіаційної ракети
Росія розробляє нові безпілотники з пінопласту: аналіз ISW
1 червня, 07:08
Противник утримується, активізує оборону у районі Вовчанська, ЗСУ тримає оборону
Російські плани під Харковом під загрозою провалу. Огляд з фронту
29 травня, 11:35
Чому теза про спільне будування імперії є абсурдною
Чому теза «Ми будували імперію разом» абсурдна
28 травня, 20:07
27 травня російські війська продовжували наступати на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було
Аналітики повідомили, що ЗСУ здійснили незначне просування на північ від Харкова
28 травня, 05:04
Наразі офіційної інформації про вибухи в Луганську немає
У Луганську пролунали вибухи (відео)
20 травня, 10:41

Політика

Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив заяву
Удари ЗСУ по Росії: канцлер Австрії зробив заяву
Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру
Ще одна країна зникла зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР
Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін
Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін
Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну
Канада повідомила, чи відправлятиме військових інструкторів в Україну
Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
27K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
27K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
9706
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
6479
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6249
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Вчора, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua