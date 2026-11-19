Нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» компанії «Транснефть» є важливим вузлом нафтової інфраструктури РФ, через який нафту транспортують у напрямку Самари та Нижнього Новгорода

У ніч на 19 листопада безпілотники атакували місто Альметьєвськ у російському Татарстані. Місцеві жителі повідомили про численні вибухи та роботу протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, можливою ціллю атаки стала нафтоперекачувальна станція «Калейкіно», яка належить компанії «Транснефть». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

За словами місцевих мешканців, у районі Альметьєвська пролунало щонайменше 16 потужних вибухів. Очевидці також повідомляли про активну роботу російських засобів протиповітряної оборони.

На тлі атаки в Татарстані з 03:00 запровадили режим «безпілотної небезпеки». Крім того, у кількох аеропортах регіону встановили тимчасові обмеження на польоти.

За попередніми повідомленнями, безпілотники могли атакувати нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно», розташовану поблизу Альметьєвська.

Нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» належить російській компанії «Транснефть» та є одним із важливих вузлів нафтопровідної системи РФ.

Об'єкт забезпечує приймання нафти з кількох російських регіонів та її подальше транспортування магістральними нафтопроводами в напрямку Самари й Нижнього Новгорода.

Завдяки своєму розташуванню станція відіграє важливу роль у забезпеченні роботи російської нафтотранспортної інфраструктури. Потенційне пошкодження такого об'єкта може вплинути на перекачування сировини, однак наразі немає підтверджень, що роботу станції було порушено.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада Керченський міст знову опинився під атакою. У районі Керчі та переправи пролунало щонайменше вісім вибухів. Очевидці повідомляли про проліт ракет і яскраві спалахи в небі.