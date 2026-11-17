Мадяр звернувся до опозиції після атаки РФ на Закарпаття

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр звернувся до депутатів парламенту після російської атаки на Закарпаття. Він закликав опозицію переглянути свою позицію щодо війни Росії проти України та виступити на захист закарпатських угорців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на угорське видання 24.hu.

Під час засідання парламенту 17 листопада Мадяр повідомив про російський удар по Мукачеву. За його словами, місто зазнало атаки безпілотників, однак, на щастя, обійшлося без жертв.

Глава угорського уряду нагадав, що представники опозиції раніше часто аргументували свою позицію щодо війни тим, що Росія нібито не атакує Закарпаття та населені пункти, де проживають угорці.

«Я прошу вас, шановні депутати опозиції, ще раз переглянути своє ставлення до цієї війни. Досі часто аргументом було: "Але ж принаймні Закарпаття, принаймні населені пункти, де проживають угорці, не атакують"», – заявив Мадяр.

Він також наголосив, що Мукачево має історичне значення, і закликав опозиційних депутатів припинити розпалювати ворожнечу та поширювати неправдиву інформацію.

«Нарешті станьте на бік наших закарпатських угорських братів і сестер не лише на словах», – звернувся прем'єр до парламентарів.

Водночас угорська опозиційна партія «Фідес», яку очолює колишній прем'єр Віктор Орбан, звинуватила уряд Мадяра в тому, що той нібито відмовився від політики нейтралітету та підтримує Україну у війні. У партії заявили, що така позиція може мати серйозні наслідки для Угорщини.

Нагадаємо, 17 листопада російські безпілотники атакували Закарпатську область. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів влучив на територію промислового об'єкта в Мукачеві. Також повідомлялося про повітряну загрозу в районі Ужгорода.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про призупинення залізничного сполучення між Угорщиною та Україною 17 і 18 листопада після російської атаки на Закарпаття. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 м від залізничного вокзалу Мукачева.