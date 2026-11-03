Атака дронів паралізувала авіасполучення в Москві

Московські авіагавані запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків

Увечері 2 листопада та вночі проти 3 листопада у московських аеропортах почали запроваджувати обмеження на польоти. Два з них повністю припинили приймати та відправляти рейси, ще два перейшли на особливий режим роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Росавіацію та повідомлення мера Москви Сергія Собяніна.

Обмеження торкнулися всіх чотирьох аеропортів російської столиці – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. Відповідно до повідомлень про їхню роботу, Внуково та Домодєдово повністю припинили обслуговування рейсів. Шереметьєво та Жуковський продовжили роботу за погодженням із відповідними органами.

Причиною обмежень стало тимчасове закриття частини повітряного простору Московського регіону. Російська авіаційна влада пояснює такі заходи необхідністю забезпечити безпеку польотів. Через зміни в роботі аеропортів авіакомпанії змушені коригувати розклад, а пасажири – зважати на можливі затримки та скасування рейсів.

Що заявляє мер Москви про безпілотники

Паралельно мер Москви Сергій Собянін протягом вечора регулярно публікував повідомлення про нібито знищені безпілотники, які прямували до російської столиці. За його словами, за кілька годин російська протиповітряна оборона збила 46 дронів.

Перші повідомлення з'явилися о 22:04. Тоді Собянін заявив про вісім знищених безпілотників. Згодом він повідомив ще про десять, потім – про наступні десять. О 23:51 мер відзвітував про нібито знищення ще 18 апаратів.

Повідомлення про роботу протиповітряної оборони продовжили надходити й після опівночі. О 01:38 Собянін заявив про знищення ще 16 безпілотників, які нібито летіли на Москву.

Після кожного повідомлення мер повторював, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Водночас він не уточнював, де саме впали уламки, чи зазнали пошкоджень будівлі та інфраструктура і чи є постраждалі.

Усі наведені цифри щодо кількості збитих безпілотників ґрунтуються виключно на повідомленнях Собяніна. Незалежного підтвердження цих заяв немає. Так само не оприлюднено інформації, яка дозволяла б встановити, які саме об'єкти могли бути цілями безпілотників.

Попередні збої в роботі московських аеропортів

Нинішні обмеження стали черговим епізодом серії перебоїв у цивільній авіації Росії. Наприкінці жовтня московські аеропорти вже неодноразово призупиняли роботу через загрозу безпілотників.

Зокрема, у ніч проти 30 жовтня масштабні обмеження в Москві та Санкт-Петербурзі призвели до скасування або затримки понад 460 авіарейсів. Найбільших проблем зазнали московські Внуково та Шереметьєво, а петербурзький Пулково приймав літаки, які не змогли приземлитися в російській столиці. Про це йшлося в матеріалі «Главкома» про масові затримки рейсів у Росії.

За підсумками тієї ночі в московських аеропортах скасували щонайменше 223 рейси, ще 233 затримали. Обмеження на польоти тривали майже дев'ять годин. Найбільше скасувань зафіксували у Шереметьєво – 170 рейсів. У Внуково скасували 48 вильотів. Докладніше про наслідки авіаційного колапсу в Москві.

Ще раніше, 23 жовтня, уламки безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поблизу термінала Шереметьєво. Після цього в аеропорту запровадили режим повітряної тривоги, а всі чотири московські авіагавані тимчасово припиняли приймати та відправляти літаки.