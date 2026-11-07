«Ми вас любимо». Ідеолог «русского міра» Дугін зробив цинічну заяву про вбивства українців

Пропагандист назвав українців «братами і сестрами», яких росіяни нібито змушені вбивати заради «спасіння»

Російський пропагандист та ідеолог «русского міра» Олександр Дугін виступив із цинічною заявою про війну проти України. Він заявив про любов до людей «по той бік», водночас виправдовуючи необхідність їх убивати, повідомляє «Главком».

Дугін зазначив, що росіяни та українці зазнали великих втрат через війну. Після цього він вирішив звернутися до тих, хто перебуває «по той бік», тобто до українців.

«Ми вас любимо, ми вас поважаємо. І навіть якщо ми змушені вас убивати, ми робимо це, стріляючи в серце, в обличчя, в голову власним братам і сестрам. Це дуже тяжко, але ми робимо це заради якоїсь дуже важливої мети», – таку обурливу заяву зробив пропагандист.

🤡«Ми вас любимо, ми вас поважаємо і навіть якщо змушені вас убивати, стріляємо в серце, в обличчя, в голову власним братам і сестрам», – путінський пропагандист та ідеолог «русского мира» Дугін «Ми всі втратили дуже багато на цій війні. Це дуже важко, але ми робимо це заради якоїсь дуже важливої мети», – заявив Дугін. #хроніки_оркостану — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Ідеолог «русского міра» стверджує, що ця мета нібито виходить за межі офіційно проголошених завдань війни. Водночас конкретно пояснювати, про що йдеться, він не став. «Ми навіть усвідомити цього не можемо. Ця мета перевищує всі наші формальні, оголошені, задекларовані завдання. Ми робимо це заради спасіння, заради преображення», – сказав він.

Крім цього, Дугін заявив, що росіяни й українці нібито залишаються єдиним цілим. «Ми з вами єдині, ми робимо це заради того, щоб ми були з вами одним. Тому що ми з вами – одне», – додав ідеолог «русского міра».

Олександр Дугін – російський філософ, політолог, пропагандист та один із головних ідеологів «русского міра». Він очолює прокремлівську організацію «Міжнародний євразійський рух», діяльність якої спрямована на створення євразійської наддержави шляхом об'єднання Росії з колишніми радянськими республіками.



Дугін систематично підтримує російську агресію проти України, окупацію Криму та політику Володимира Путіна. Ще з 2012 року він закликав до вбивств українців, російського вторгнення та заперечував право України на незалежність. Дугін також підтримував проросійські виступи на сході України у 2014 році, а окупацію Криму називав початком «збирання земель». За інформацією української розвідки, його організація має осередки у 29 країнах світу.



У червні 2023 року Служба безпеки України повідомила Дугіну про підозру в посяганні на територіальну цілісність України та геноциді. За даними слідства, він пропагував масове фізичне знищення українців та цивільної інфраструктури України, а після початку повномасштабного вторгнення виправдовував воєнні злочини російських військ. Дугін перебуває під санкціями України, США, Великої Британії, Європейського Союзу та низки інших держав.

Нагадаємо, раніше Олександр Дугін запропонував ще жорсткіше регулювати доступ росіян до інтернету та зробити користування мережею дозованим, аби люди «не втрачали власну ідентичність» і більше жили реальним життям.