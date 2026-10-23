У всіх аеропортах Москви введено обмеження на польоти

Росавіація уточнила, що обмеження введено для забезпечення безпеки польотів

Усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили прийом і відправку літаків. Обмеження торкнулися Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Росавіація уточнила, що заходи введено для забезпечення безпеки польотів. Поки що аеропорти не можуть приймати та відправляти літаки у звичайному режимі.

Через обмеження можливі затримки та скасування рейсів. Терміни відновлення штатної роботи аеропортів не вказані.

Мер Москви Сергій Собянін додав, що наразі системи ППО нібито знищують безпілотники, які летять у напрямку столиці.

До слова, у російському місті Березники Пермського краю 23 жовтня повідомили про атаку на хімічний завод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухових речовин у РФ. Зокрема, підприємство забезпечувало азотною кислотою завод, що виготовляє тротил і гексоген для російської військової промисловості.

Також у ніч проти 23 жовтня в російському місті Городець Нижньогородської області під атаку потрапив центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ. Об'єкт є одним із двох ключових центрів, які забезпечують зберігання та обробку інформації державних реєстрів Росії.