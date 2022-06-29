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  4. Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
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    Соціум

    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж

    Російська Дума урегулювала обіг гною - Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
    Російська Дума урегулювала обіг гною
    фото з відкритих джерел

    Продукти, які утворюються при утриманні сільськогосподарських тварин, відтепер у Росії не вважаються відходами

    Держдума Росії у другому та третьому читанні ухвалила закон про регулювання відносин, які виникають при обігу побічних продуктів тваринництва. Йдеться про послід, гній, стоки і підстилку.

    Відповідно до нового закону, тепер такі продукти не вважатимуться відходами. Крім того, на них можна буде оформити право власності.

    Обіг побічних продуктів тваринництва здійснюватиметься відповідно до ветеринарних, санітарно-гігієнічних норм. Забруднення довкілля не допускається. У документі пояснюється, що зберігання таких продуктів до їх обробки та переробки дозволено лише на спеціалізованих майданчиках.

    Закон про право власності громадян Росії на гній став темою для жартів у мережі.

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    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж
    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж

    Нагадаємо, раніше депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

    Теги: росія закон тварини Державна Дума
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    Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж