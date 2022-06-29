Держдума дозволила росіянам мати власний гній: реакція соцмереж

Продукти, які утворюються при утриманні сільськогосподарських тварин, відтепер у Росії не вважаються відходами

Держдума Росії у другому та третьому читанні ухвалила закон про регулювання відносин, які виникають при обігу побічних продуктів тваринництва. Йдеться про послід, гній, стоки і підстилку.

Відповідно до нового закону, тепер такі продукти не вважатимуться відходами. Крім того, на них можна буде оформити право власності.

Обіг побічних продуктів тваринництва здійснюватиметься відповідно до ветеринарних, санітарно-гігієнічних норм. Забруднення довкілля не допускається. У документі пояснюється, що зберігання таких продуктів до їх обробки та переробки дозволено лише на спеціалізованих майданчиках.

Закон про право власності громадян Росії на гній став темою для жартів у мережі.

Нагадаємо, раніше депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.