Держдума визнала: війна затягується, всю владу треба віддати Путіну

Москва хоче скасувати розгляд будь-яких ініціатив суспільства і передати всю владу Путіну

Армія РФ провалила план Путіна захопити Київ за кілька годин, тому тепер Кремль вимушений передати усю владу своєму диктатору. Москва хоче скасувати розгляд будь-яких ініціатив суспільства до закінчення війни в Україні і передати президенту Росії владу в усій системі органів державної влади.

Ця ініціатива прописана у проєкті закону, запропонованого депутатами фракції КПРФ у Держдумі, серед яких голова фракції та самої партії Геннадій Зюганов. Інформація про проєкт закону міститься в електронній базі Держдуми.

Законопроєкт у базі Держдуми РФ

Відповідно до тексту законопроєкту, збитки суспільству можуть завдати навіть розгляд подібних ініціатив. Автори пропонують дати можливість вносити проєкти законів, прийняття яких передбачає необхідність зміни системи та структури органів державної влади чи органів місцевого самоврядування виключно самим органам влади при позитивному висновку президента.

«Розгляд зазначених (...) проєктів федеральних конституційних законів та проєктів федеральних законів, які перебувають на розгляді Державної Думи, припиняється до закінчення «спеціальної військової операції», – йдеться у тексті законопроєкту.

Законопроєкт було внесено 9 червня головою фракції та партії КПРФ Геннадієм Зюгановим та іншими депутатами Держдуми. Станом на 10 червня законопроєкт зареєстровано та направлено голові Державної Думи.

Раніше депутати Держдуми ухвалили у третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє президентові Росії запроваджувати капітальні обмеження у національній фінансовій системі у межах санкцій.

Раніше повідомлялося, що у квітні «на національну оборону» було витрачено 628 млрд рублів з федерального бюджету. Це приблизно 21 млрд рублів або понад $330 млн на день. Тобто на війну в Україні росіяни витрачають щогодини близько $15,5 млн.

Разом із тим, цифри, які наводять аналітики, також занижені, оскільки не враховують впливу жорстких економічних санкцій, запроваджених проти Росії. Ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська. Принаймні, такою є позиція Сполучених Штатів.

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