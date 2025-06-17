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Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися в Оманській затоці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Два нафтові танкери зіткнулися та загорілися в Оманській затоці (відео)
Інцидент стався приблизно за 24 морські милі на схід від міста Хор-Факкан
скрін із відео

Всі члени екіпажів обох суден перебувають у безпеці, жертв немає

У водах Оманської затоки біля Об'єднаних Арабських Еміратів зіткнулися два нафтові танкери Судна Adalynn та Front Eagle. Це призвело до спалаху пожежі на обох суднах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що інцидент стався приблизно за 24 морські милі на схід від міста Хор-Факкан. 

Вдалося врятувати всіх членів екіпажів. Рятувальні служби використовували спеціальні катери для евакуації моряків до порту Хор-Факкан. Представники влади підтвердили, що всі члени екіпажів обох суден перебувають у безпеці, жертв немає.

Британське агентство морської безпеки Vanguard Tech заявило, що «немає жодних підозр щодо злочинних дій». Пожежі на суднах вдалося локалізувати, а екіпажі знаходяться в безпечному місці. 

Компанія Ambrey також підтвердила відсутність зв'язку між зіткненням та поточним регіональним конфліктом.

Танкер Adalynn – побудований 23 роки тому, ходить під прапором Антигуа і Барбуди та не має страхового покриття.  Судно регулярно курсувало маршрутом між російським портом Усть-Луга та індійським портом Вадінар, що відповідає профілю «тіньового флоту».

 

Front Eagle – це сучасний танкер 2020 року побудови під прапором Ліберії. Судноплавна компанія Frontline Plc, власник Front Eagle, заявила про проведення повного розслідування причин морського інциденту. 

Видання наголошує, що води біля Хор-Факкану є одними з найбільш завантажених у світі, оскільки служать воротами для постачання нафти з Перської затоки.

Нагадаємо, раніше аварія сталася з російським нафтовим танкером біля берегів Сахаліну. Це призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці.

Аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. Тоді два танкери у Керченській протоці спричинили масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.

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Теги: аварія ОАЕ нафта пожежа

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