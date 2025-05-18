Росія вперше затримала нафтовий танкер, який прямував з естонського порту

Судно рухалось за раніше погодженим маршрутом

Росія зупинила нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії, який вийшов з естонського порту й прямував узгодженим маршрутом російськими водами. Раніше такого ніколи не траплялося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ERR.

У Департамент транспорту Естонії розповіли, що судно вийшло з порту Сілламяе, що на сході країни, 17 травня приблизно о 18:30 та вирушило звичайним судноплавним шляхом через територіальне море РФ до північної частини Фінської затоки. Далі танкер мав узяти курс на захід.

Однак невдовзі після півночі російська влада зупинила судно й скерувала його до острова Гогланд. Станом на вечір 18 травня танкер усе ще стояв там на якорі.

Департамент транспорту Естонії зазначив, що раніше Росія ніколи не затримувала нафтових танкерів, які прямували з естонських портів. Посадовці пояснюють, що маршрут, яким рухався Green Admire, безпечніший для великих суден та узгоджений Росією, Естонією та Фінляндією.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що в майбутньому судна спрямовуватимуть за іншим маршрутом. За його словами, про інцидент уже сповістили союзників Естонії.

За даними естонської влади, танкер належить грецькій компанії Aegean Shipping, ходить під прапором Ліберії та мав перевезти сланцеву нафту до Роттердаму.