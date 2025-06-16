Екологічна загроза в Середземному морі: танкер РФ без страховки перевантажує нафту біля Греції

ГУР викрило «тіньовий флот» РФ: Росія здійснює незаконну перевалку нафти поблизу Греції, фінансуючи війну

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) на платформі War&Sanctions опублікувало деталі масштабної схеми, за допомогою якої Росія в обхід міжнародних санкцій продовжує експорт нафти, фінансуючи свою агресію проти України. Викрито, зокрема, танкер типу «Афрамакс» ІМО 9247443, який з липня 2024 року без західного страхування здійснює незаконне перевантаження нафти у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними ГУР, такі операції з перевалки нафти у відкритому морі становлять значну екологічну загрозу, дозволяючи агресору приховувати походження сировини, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.

Танкер ІМО 9247443 використовується Росією як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти. Окрім цього судна, Головне управління розвідки оприлюднило дані про 159 нафтових танкерів, більшість з яких входять до так званого «тіньового флоту» РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту. Загалом у базі порталу War&Sanctions вже оприлюднено дані про 577 таких нафтотанкерів, загальний дедвейт яких перевищує 63 млн метричних тонн.

На четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.

ГУР зазначає, що «тіньовий флот» активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи:

вимкнення автоматичних систем ідентифікації;

спуфінг навігаційних даних;

перевалку нафти в нічний час без освітлення;

використання прапорів зручних юрисдикцій;

реєстрацію підставних компаній.

Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден «тіньового флоту» та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу.

Окрім ухилення від санкцій, «тіньовий флот» використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами.

ГУР МО України наголошує на необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку. Зокрема, пропонується:

зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;

відмова країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;

заборона на проведення STS-операцій (перевантаження судно-судно) у територіальних водах країн G7 і ЄС;

посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;

введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.

ГУР МО України продовжує документувати механізми ухилення агресора від санкцій і розкривати структуру мережі, за допомогою якої Росія фінансує війну проти України. Портал War&Sanctions залишається інструментом для системного викриття та міжнародної протидії російській «тіньовій» морській логістиці.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Росія планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.