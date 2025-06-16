Екологічна загроза в Середземному морі: танкер РФ без страховки перевантажує нафту біля Греції
ГУР викрило «тіньовий флот» РФ: Росія здійснює незаконну перевалку нафти поблизу Греції, фінансуючи війну
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) на платформі War&Sanctions опублікувало деталі масштабної схеми, за допомогою якої Росія в обхід міжнародних санкцій продовжує експорт нафти, фінансуючи свою агресію проти України. Викрито, зокрема, танкер типу «Афрамакс» ІМО 9247443, який з липня 2024 року без західного страхування здійснює незаконне перевантаження нафти у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
За даними ГУР, такі операції з перевалки нафти у відкритому морі становлять значну екологічну загрозу, дозволяючи агресору приховувати походження сировини, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.
Танкер ІМО 9247443 використовується Росією як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти. Окрім цього судна, Головне управління розвідки оприлюднило дані про 159 нафтових танкерів, більшість з яких входять до так званого «тіньового флоту» РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту. Загалом у базі порталу War&Sanctions вже оприлюднено дані про 577 таких нафтотанкерів, загальний дедвейт яких перевищує 63 млн метричних тонн.
На четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.
ГУР зазначає, що «тіньовий флот» активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи:
- вимкнення автоматичних систем ідентифікації;
- спуфінг навігаційних даних;
- перевалку нафти в нічний час без освітлення;
- використання прапорів зручних юрисдикцій;
- реєстрацію підставних компаній.
Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден «тіньового флоту» та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу.
Окрім ухилення від санкцій, «тіньовий флот» використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами.
ГУР МО України наголошує на необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку. Зокрема, пропонується:
- зниження граничної ціни на нафту й нафтопродукти;
- відмова країн G7 і ЄС від імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини;
- заборона на проведення STS-операцій (перевантаження судно-судно) у територіальних водах країн G7 і ЄС;
- посилення контролю за страховим покриттям суден на західному ринку;
- введення повної заборони на імпорт російського СПГ та трубопровідного палива.
ГУР МО України продовжує документувати механізми ухилення агресора від санкцій і розкривати структуру мережі, за допомогою якої Росія фінансує війну проти України. Портал War&Sanctions залишається інструментом для системного викриття та міжнародної протидії російській «тіньовій» морській логістиці.
Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Росія планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]