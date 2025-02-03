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Тіньовий флот: ГУР розповіло, як продають нафту росіяни та скільки мають танкерів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Тіньовий флот: ГУР розповіло, як продають нафту росіяни та скільки мають танкерів
Тіньовий флот Росії налічує до 1000 одиниць застарілих суден
фото з відкритих джерел

На придбання танкерів тіньового флоту Росія витратила понад $10 млрд

Тіньовий флот Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць. Про це РБК-Україна повідомили в ГУР Міноборони України.

За даними української розвідки, від початку запровадження ліміту цін на нафту, Росія витратила на придбання танкерів для свого тіньового флоту понад $10 млрд.

«Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом», – зазначають у ГУР.

Найбільша кількість російських танкерів ходить під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії, Маршаллових островів, тощо. Власники зареєстровані в КНР, Індії, Маршаллових островах, Сейшельських островах, ОАЕ, Греції, а керуючі компанії знаходяться в ОАЕ, Греції, КНР, Туреччині і на Сейшельських островах.

У ГУР підкреслюють, що ідентифікувати судна складно, оскільки вони часто змінюють реєстрацію та назву. Нафту перезавантажують на інші танкери в офшорній зоні, намагаються приховати маршрути, а також вимикають автоматизовану ідентифікаційну систему (AIS). Крім того, для того, щоб приховати російське походження продукту, у танкерах нафту змішують з іншими сортами.

Попит на таку продукцію є. За інформацією воєнної розвідки, такі країни як Китай, Індія та Туреччина цікавляться імпортом російської нафти, щоб потім її переробити та експортувати на зовнішні ринки, як готові нафтопродукти.

Санкції проти Росії

У січні 2025 року, поки президентом був ще Джо Байден, США запровадила нові санкції проти тіньового флоту, а саме проти 183 танкерів, які возять російську нафту, «Газпромнефти» та деяких страхових компаній. Дональд Трамп ці санкції не зняв.

У 2024 році Росія щоденно транспортувала 3,5 млн барелей, з яких 1,5 млн припадали на підсанкційні танкери. Але основні покупці – Китай та Індія, які бояться вторинних санкція, перестали приймати судна, що потрапили під обмеження.

У ГУР прогнозують зниження експорту російської нафти на 15%, завдяки введеним санкціям. Ще РФ доведеться збільшити дисконт на нафту для збереження покупців та переглянути плани щодо видобутку.

Але не дивлячись на обмеження, значна частина тіньового флоту Росії продовжує працювати. У ГУР вважають, щоб повністю заблокувати цю схему необхідно розробити механізм для вистежування реального маршруту суден, запровадити секторальні санкції, заблокувати активи компаній, що їх експлуатують, та заборонити їм доступ до портів, територіальних вод і міжнародних проток.

Нагадаємо, нафтові доходи становлять близько половини бюджету Росії. Зменшення експорту до Індії та Китаю поставить російську економіку під серйозний тиск уже у найближчі місяці. До кінця весни Росія може зіткнутися з бюджетним дефіцитом, а це ускладнить фінансування війни.

Без стабільних нафтових доходів Росія втратить ключове джерело фінансування війни, а це означає проблеми з утриманням армії, постачанням зброї та техніки. Зростання цін на фрахт і санкції на танкери змушують навіть лояльні країни, як Китай та Індія, переорієнтовуватися на інших постачальників.

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Теги: Туреччина росіяни Індія Дональд Трамп Китай Міноборони експорт санкції нафтопродукти росія розвідка обмеження

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