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Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Приблизно 50% підсанкційної російської нафти транспортується через Фінську затоку
фото з відкритих джерел

У ЄС зростає невдоволення тим, що Росія продовжує експортувати нафту, уникаючи санкцій

Європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що судно, яке перевозило 100 тис. барелів нафти із Санкт-Петербурга, стало поштовхом до обговорення нової стратегії. За словами двох дипломатів і представників ЄС, це може стати ще одним фронтом прихованого протистояння між Заходом і Росією.

Наразі європейські чиновники розробляють нові юридичні механізми, які дозволять країнам-членам ЄС конфісковувати судна на основі міжнародного права, зокрема з екологічних або антипіратських міркувань. У разі ухвалення таких норм держави зможуть самостійно затримувати ще більше суден, що перевозять російську нафту в обхід санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що приблизно 50% підсанкційної російської нафти транспортується через Фінську затоку. Видання підкреслює, що такі ініціативи відображають зростаюче невдоволення я європейських урядів тим, що Росія продовжує експортувати нафту, уникаючи санкцій, і робить це буквально на очах у Заходу.

Нагадуємо, тіньовий флот Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць. Про це РБК-Україна повідомили в ГУР Міноборони України.

За даними української розвідки, від початку запровадження ліміту цін на нафту, Росія витратила на придбання танкерів для свого тіньового флоту понад $10 млрд.

«Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозяться морським шляхом», – зазначають у ГУР.

Найбільша кількість російських танкерів ходить під прапорами Панами, Габону, Островів Кука, Ліберії, Маршаллових островів, тощо. Власники зареєстровані в КНР, Індії, Маршаллових островах, Сейшельських островах, ОАЕ, Греції, а керуючі компанії знаходяться в ОАЕ, Греції, КНР, Туреччині і на Сейшельських островах. У ГУР підкреслюють, що ідентифікувати судна складно, оскільки вони часто змінюють реєстрацію та назву.

До слова, нафтові доходи становлять близько половини бюджету Росії. Зменшення експорту до Індії та Китаю поставить російську економіку під серйозний тиск уже у найближчі місяці. До кінця весни Росія може зіткнутися з бюджетним дефіцитом, а це ускладнить фінансування війни.

Без стабільних нафтових доходів Росія втратить ключове джерело фінансування війни, а це означає проблеми з утриманням армії, постачанням зброї та техніки. Зростання цін на фрахт і санкції на танкери змушують навіть лояльні країни, як Китай та Індія, переорієнтовуватися на інших постачальників.

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Теги: нафта росія санкції експорт Європа флот

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