Інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру

Чергова аварія сталася з російським нафтовим танкером біля берегів Сахаліну. Це призвело до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що три місяці тому аналогічна аварія із забрудненням моря сталася біля берегів Камчатки. Тоді два танкери у Керченській протоці спричинили масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.

Як зазначають представники центру, останнім часом інциденти з російськими нафтовими танкерами набули системного характеру. Це створює серйозні ризики для екології по всьому світу.

Причиною ж цього явища є неможливість РФ забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій.

«Попри всі спроби ru-пропаганди применшити масштаб проблеми, ризики чергової масштабної екологічної катастрофи через аварійність російського танкерного флоту лише зростають», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки «тіньовому флоту» танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів. Загальний морський нафтовий експорт оцінюється у понад €80 млрд: сира нафта – €57 млрд та нафтопродукти – €26 млрд.

До слова, в останні місяці економіка Російської Федерації різко сповільнила темпи зростання. Вона може зіткнутися з подальшими ризиками на тлі падіння цін на нафту, західних санкцій та глобальної економічної нестабільності.