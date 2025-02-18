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В Італії сталися вибухи на нафтовому танкері

Варвара Шолян
glavcom.ua
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В Італії сталися вибухи на нафтовому танкері
Наразі корабель стоїть на якорі поблизу міста Савона
фото: IVG

Ймовірно, танкер перевозив російську нафту

У ніч на 15 лютого на півночі Італії пролунали вибухи, після яких пошкодження виявили на нафтовому танкері SeaJewel. Наразі корабель стоїть на якорі поблизу міста Савона, пишуть італійські ЗМІ.

Судно має течію нижче ватерлінії, однак витоку нафти не сталося: цьому запобігли листи металу в камері безпеки. Внаслідок вибуху також ніхто не постраждав.

Під час огляду на судні виявили два зігнуті всередину листи корпусу. Журналісти вважають, що це може свідчити про наявність двох пристроїв, розташованих на зовнішній стороні корпусу.

Берегова охорона Савони досліджує місце інциденту разом з водолазами. Поки що слідчі не розголошують жодної додаткової інформації, проте, за даними ЗМІ, щодо інциденту порушили справу й розглядають всі можливі версії, включно з терактом.

Танкер Seajewel був побудований у 2009 році та наразі ходить під прапором Мальти. До Італії він прибув з Алжиру. У ЗМІ його згадують серед суден, що продовжують в обхід санкцій транспортувати російську нафту до ЄС.

Нагадаємо, після запровадження Євросоюзом та США санкцій проти російського енергетичного сектору Росія створила так званий «тіньовий флот» – здебільшого це старі танкери, які транспортують нафту в інші країни, обходячи обмеження. Ці танкери важко відстежити та ідентифікувати, оскільки вони часто змінюють реєстрацію та назву.

Також ми писали, що від початку запровадження ліміту цін на нафту Росія витратила на придбання застарілих танкерів понад 10 млрд доларів.

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Теги: нафта Італія обмеження охорона корабель росія

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