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Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Іран відправив до Китаю «зомбі-супертанкер» з нафтою
Після тиску з боку Вашингтона Китай шукає нові обхідні шляхи для поставок іранської нафти
фото із відкритих джерел

Китай шукає обхідні шляхи для торгівлі з Іраном 

Після посилення тиску з боку Вашингтона та Пекіна Іран почав використовувати так звані «зомбі-судна» для постачання нафти до Китаю, одне з яких нещодавно вдало доставило вантаж. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, супертанкер, який назвався Global, наприкінці квітня розвантажив два мільйони барелів іранської нафти в порту.

Однак насправді це був супертанкер Gather View, який потрапив під санкції США та використав фальшиву ідентичність списаного судна, щоб уникнути санкцій та приховати походження вантажу.

Це перший зафіксований випадок, коли так зване «зомбі-судно» увійшло до державного порту в провінції Шаньдун після того, як у січні місцева влада заборонила обслуговування суден під санкціями.

Це демонструє, на які хитрощі йдуть Тегеран та китайські незалежні нафтопереробники, щоб зберегти прибуткову торгівлю.

Продаж нафти в Китай є життєво важливим для Ірану та приватних нафтопереробних заводів у Шаньдуні. Раніше для цього використовували навантаження з судна на судно біля берегів Малайзії, щоб приховати справжнє походження вантажу.

Однак посилений контроль з боку США та Китаю з початку року порушив цей ланцюг постачань. Торговці почали шукати приватні китайські порти для розвантаження, а також менші танкери, які легше приховати. Але доставка 2 мільйонів барелів на санкціонованому супертанкері до державного порту – це явне порушення цієї тенденції. Це ризикований крок: якщо влада виявить порушення, вантаж на суму приблизно 120 мільйонів доларів може конфіскувати. Крім того, сам порт може потрапити під вторинні санкції США, як це вже сталося у березні з терміналом на півдні Китаю.

Так звані «зомбі-судна», які видають себе за вже списані танкери, використовуються для уникнення санкцій. Подібні методи вже застосовувалися у торгівлі з Венесуелою.

Нагадаємо, США застосують вторинні санкції до країн, які куплять будь-яку кількість нафти та нафтохімічних продуктів з Ірану. Коментарі Трампа явно спрямовані на Китай, який імпортує понад 1 млн барелів на день з Ірану

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Теги: нафта США санкції Іран Китай влада

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