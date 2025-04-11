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Естонія вперше затримала танкер тіньового флоту РФ, який прямував в Усть-Лугу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Естонія вперше затримала танкер тіньового флоту РФ, який прямував в Усть-Лугу
Транспортний департамент Естонії проводить всебічну перевірку судна, зокрема його технічного стану та документів
фото: Eero Vabamägi

Судно підпадає під санкції Європейського Союзу і щонайменше трьох інших країн – Канади, Швейцарії та Великої Британії

Сили оборони Естонії 11 квітня вперше затримали нафтовий танкер Kiwala без прапора – він є частиною тіньового флоту РФ. Як передає «Главком», про це повідомляють Postimees та Fakti.bg.

Судно рухалося в напрямку російського порту Усть-Луга без вантажу. Танкер затримали після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора і порушивши санкційний режим.

Судно підпадає під санкції Європейського Союзу і щонайменше трьох інших країн – Канади, Швейцарії та Великої Британії, свідчить український державний портал War Sanctions. Крім того, танкер плив без державного прапора – це означає, що йому не можна рухатися у відкритому морі.

За словами командувача ВМС Естонії Стре Іво Варка, танкер є частиною так званого тіньового флоту Росії. Він додав, що відповідні органи затримали судно, щоб перевірити документи і правовий статус. Перевірка не стосується пошкодження інфраструктури.

Транспортний департамент Естонії проводить всебічну перевірку судна, зокрема його технічного стану та документів. Якщо виявлять порушення, що створюють загрозу для мореплавства, танкер залишатиметься під арештом до повного усунення недоліків, повідомляє Postimees із посиланням на естонську владу.

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На борту перебувають 24 людини – капітан із громадянством Китаю та екіпаж, який, ймовірно, складається з громадян Мавританії. Медіа зазначають, що капітан судна пішов на співпрацю з владою.

Після затримання судно надало сертифікат про прапор Республіки Джибуті, однак представник цієї країни заявив, що танкера немає в їхньому реєстрі. Крім того, невідомо, хто його кінцевий бенефіціар. За даними українського державного порталу, капітаном корабля раніше була людина на імʼя Сергій Харченко.

War Sanctions стверджує: власником і менеджером судна є компанія Tirad Shipping Inc (Маврикій), і це єдине її судно. Ця компанія – черговий власник і комерційний керівник нафтового танкера, що входить до так званого тіньового флоту, який перевозить російську нафту. Раніше судном управляли турецька Unic Tanker Ship Management і індійська Gatik Ship Management – один із головних операторів такого флоту.

З початку повномасштабної війни Росії проти України індійська компанія Gatik Ship Management стала основним перевізником російської нафти й відігравала ключову роль у роботі тіньового флоту РФ в обхід санкцій.

Нагадаємо, уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що митниця заарештувала танкер під панамським прапором, Eventin, який стояв на якорі біля острова Рюген з середини січня. У результаті розпорядження про конфіскацію, виданого Головним митним управлінням, старе судно разом з близько 100 тис. тонн сирої нафти на суму приблизно €40 млн переходять у власність Німеччини. Після передачі судна воно буде перейменовано.

Нагадаємо, що європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць.

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Теги: флот РФ санкції

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