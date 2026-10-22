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Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї
Безпілотники дісталися й Московської області
фото: соцмережі

У Серпухові під ударом опинився арсенал №75, де росіяни зберігають і ремонтують системи ППО

У ніч проти 22 жовтня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників: вибухи лунали в Липецькій, Тульській, Курській, Білгородській та Московській областях, а в Ленінградській оголосили небезпеку атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали Supernova+ та Exilenova+ та osint-канал Exile+.

Вибухи в Липецьку

Найбільше деталей надійшло з Липецька. Місцеві жителі повідомили, що над містом працювала протиповітряна оборона, а один зі збитих безпілотників влучив у житловий будинок.

Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї фото 1

Над багатоповерхівками здіймався дим, в одній із них, за повідомленнями, спалахнула пожежа. 

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Уламки ще одного збитого дрона впали на місцеву поліклініку, на будівлі загорівся дах. 

Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї фото 2

Липецьк – обласний центр Росії, розташований приблизно за 400 км на південь від Москви. У місті працює Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК), який виробляє близько 20% усієї російської сталі, а також розташований військовий аеродром. 

Вибухи в Тулі

Згодом вибухи лунали і в Тулі. Очевидці повідомляли про роботу ППО.

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Дрони над Московською областю

Безпілотники дісталися й Московської області. На півночі Москви місцеві жителі чули гучний вибух. Моніторингові канали повідомили, що ракети залетіли в район Серпухова.

Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї фото 3

За даними осінтерів, 75-й арсенал, де зберігають і ремонтують системи протиповітряної оборони, атакували ракетами та реактивними дронами. Під час атаки в місті лунала ракетна загроза. 

Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї фото 4
75-й арсенал – підприємство «Ростеху» в Серпухові Московської області, яке з 1949 року спеціалізується на капітальному ремонті систем і комплексів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій. За інформацією «Ростеху» (2022 рік), там обслуговували техніку комплексів «Бук-М1», «Бук-М2» та С-300В.

Мер Москви Сергій Собянін спершу повідомив про нібито знищення 90 безпілотників, які рухалися до столиці РФ. Згодом російські ЗМІ написали, що від опівночі ППО збила вже 163 дрони, які прямували на Москву. За словами Собяніна, остання група з 73 безпілотників була знищена до 04:00 за московським часом. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

75-й арсенал осінтери називали єдиною виявленою базою зберігання російських зенітних систем
75-й арсенал осінтери називали єдиною виявленою базою зберігання російських зенітних систем
фото: worldmilitares

Атака на Московський регіон тривала. Очевидці повідомляли про роботу ППО в таких містах:

  • Серпухів;
  • Домодєдово;
  • Коломна;
  • Раменське;
  • Бронниці;
  • Котельники.

У всіх аеропортах московського регіону діяв план «Килим»: летовища закрили на приліт і виліт, а літаки перенаправляли на інші локації.

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Вибухи й тривоги в інших регіонах

Також про вибухи та масований проліт безпілотників повідомляли:

  • у Курській області;
  • у Білгородській області;
  • у Воронежі.

У Ленінградській області оголосили небезпеку атаки безпілотників, раніше загрозу дронів оголошували й у Санкт-Петербурзі.

Росію атакували дрони: вибухи в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї фото 5


Інформація про наслідки атаки на РФ уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня в Липецьку пролунали вибухи та спалахнула пожежа в районі місцевої теплової електростанції.

До слова, 14 липня Собянін заявив, що протягом доби в напрямку Московського регіону було спрямовано близько 340 дронів, понад 50 із яких нібито знищили на підльоті до Москви.

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Теги: пожежа будинок аеродром Москва росія ракетна атака дрон

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