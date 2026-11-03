Хакери атакували один із найбільших хостингів Росії: знищено дані сотень тисяч сайтів

У 2026 році росыйський Beget забезпечував роботу від 400 до 700 тис. сайтів

Кібератака вивела з ладу хмарну інфраструктуру Beget, яка забезпечувала роботу сотень тисяч вебресурсів

У ніч проти 2 листопада невідомі хакери зламали російського хостинг-провайдера Beget – другого за кількістю доменів у зоні .RU. Унаслідок атаки компанія втратила дані всієї хмарної інфраструктури. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Компанія Beget підтвердила інцидент і повідомила, що зловмисники отримали доступ до системи управління інфраструктурою та запустили скрипти, які обнулили дані. Через міркування безпеки компанія не розкриває всіх подробиць атаки.

Унаслідок зламу були втрачені диски VPS, сховище S3 та кластери Kubernetes. Водночас майже 100% сайтів, розміщених на віртуальному хостингу, можна відновити. Для цього фахівцям доведеться вручну перевірити понад тисячу серверів на наявність прихованих вразливостей і шкідливих скриптів.

Компанія не назвала термінів повного відновлення сервісів і рекомендували клієнтам змінити всі паролі та ключі доступу. Частково або повністю вже відновлено роботу поштового сервісу, DNS і виділених серверів.

Атака також зачепила десятки пов’язаних із Beget сайтів і серверів. Серед них – система цифрового маркування товарів «Честный знак» і сервіс каршерингу BelkaCar. Компанія визнала, що це перший подібний інцидент за 19 років її роботи.

За різними оцінками, у 2026 році Beget забезпечував роботу від 400 до 700 тис. сайтів. Із літа 2025 року провайдер перебуває під санкціями Євросоюзу. Причинами стали надання послуг на окупованих територіях України та співпраця з Міноборони Росії й іншими підсанкційними структурами.

Варто нагадати, що у Швеції низка супермаркетів мереж Ica та Coop зіткнулася з масштабними проблемами в роботі холодильників і морозильних камер через ймовірну кібератаку. В одному з магазинів зловмисники встановили температуру обладнання на рівні 50 градусів, що призвело до псування продуктів.