Сьогодні, 19 листопада, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що на власні очі побачила, як у небі над Києвом збили російський безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Щойно російський дрон вибухнув просто над моєю головою. Я саме виходила з броньованого автомобіля біля входу до готелю разом із Маєю, моєю подругою та колегою. Мій охоронець Міша миттю завів мене всередину, за вхідні двері. Ми з Маєю впали на диван у холі готелю, нас буквально трясло. Ми просто сиділи. Довго», – йдеться у повідомленні.

За словами посла, безпілотник збили просто в центрі Києва, неподалік від готелю, у якому вона зупинилася.

«Російські війська безперервно атакують Київ упродовж усього дня. Від опівночі я нарахувала вже 34 повітряні тривоги! Будівлі Посольства Нідерландів і ще трьох посольств у Києві також зазнали пошкоджень! Під час однієї із сьогоднішніх атак на Київ загинув 26-річний чоловік, ще четверо людей дістали поранення. Ці дані повідомили буквально кілька хвилин тому, і вони ще можуть змінитися. Під удар потрапили кілька житлових будинків. І знову ціллю стали цивільні», – додала Катаріна Матернова.

Посол ЄС в Україні додала: «Ми вже прямуємо до Львова. Я досі намагаюся оговтатися після цього небезпечного моменту, коли все могло закінчитися зовсім інакше. Цінуйте можливість жити в мирі, друзі мої».

Нагадаємо, 19 листопада уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України.

Також у Києві внаслідок падіння російського ударного безпілотника постраждав Свято-Володимирський патріарший кафедральний собор. Вибуховою хвилею у храмі вибило вікна.